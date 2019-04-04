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Рейтинг WTA. Какие изменения принесет грунтовый сезон

В ближайшие месяцы большой теннис переезжает в Европу

  • 04.04.2019 09:10
  • 615 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Какие изменения принесет грунтовый сезон
© svitolina.com
Завершились два крупных турнира Premier Mandatory в США. После месяца на американском харде (Индиан-Уэллс и Майами) WTA-тур перемещается на грунтовые корты, а потом и на травяные. Большинство соревнований до самого августа будут сыграны в Европе, поэтому бессонных ночей у болельщиков тенниса поубавится. 
 
Исключением из правил станет текущая неделя, во время которой проходят турниры в Монтеррее (хард) и Чарльстоне (зеленый грунт).
 
В преддверии грунтового сезона вспоминаем, сколько очков теннисистки заработали в прошлом сезоне на самом медленном покрытии, и как может измениться ситуация в мировой классификации перед сезоном травяным.
 
Рассмотрим первую десятку рейтинга WTA и восемь лучших украинок. Болдом выделена сумма очков, которые нужно защитить.
 
ПРИМЕР. Лучше всего показать на примере Кики Бертенс, почему именно 1225 очков. Очки за Мадрид (650) и Ролан Гаррос (130) ничем другим заменить нельзя, это обязательные турниры. Чарльстон (470) и Нюрнберг (60) можно частично закрыть Брисбеном (55) и Хертогенбосом (30), которые не пошли в зачет. Итого: 650+130+470+60-55-30=1225. На данный момент Бертенс уже защитила кое-какие очки из прошлогодних 470 в Чарльстоне, их не учитываем.
 
Топ-10 мирового рейтинга
 
1. Наоми Осака – 255 (Чарльстон – 55, Мадрид – 10, Рим – 60, Ролан Гаррос – 130)
2. Симона Халеп – 2900 (Штутгарт – 100, Мадрид – 215, Рим – 585, Ролан Гаррос – 2000)
3. Петра Квитова – 1310 (Чарльстон – 1, Штутгарт – 1, Прага – 280*, Мадрид – 1000, Ролан Гаррос – 130)
4. Каролина Плишкова – 990 (Штутгарт – 470, Мадрид – 390, Рим – 1, Ролан Гаррос – 130)
5. Анжелик Кербер – 675** (Штутгарт – 55, Рим – 190, Ролан Гаррос – 430)
6. Кики Бертенс – 1225** (Чарльстон – 470*, Штутгарт – 1, Мадрид – 650, Рим – 1, Нюрнберг – 60*, Ролан Гаррос – 130)
7. Элина Свитолина – 1195 (Штутгарт – 100, Мадрид – 65, Рим – 900, Ролан Гаррос – 130)
8. Слоан Стивенс – 1525** (Штутгарт – 1, Мадрид – 120, Рим – 105, Нюрнберг – 1, Ролан Гаррос – 1300)
9. Эшли Барти – 190 (Чарльстон – 55*, Мадрид – 65, Рим – 1, Страсбург – 110*, Ролан Гаррос – 70)
10. Арина Соболенко – 115** (Лугано – 180*, Стамбул – 1, Мадрид – 30, Рим – 20, Ролан Гаррос – 10) 
 
* - очки за эти турниры могут быть частично замещены очками, заработанными на других турнирах
** - без учета очков, заработанных на этой неделе
Рим - очки за данный турнир не входят в число зачетных
 
 
На данный момент в первой десятке можно выделить трех теннисисток, которые лучше других чувствуют себя на грунтовых покрытиях. Несомненный лидер этой троицы – Симона Халеп. Совсем неудивительно, что румынке на грунте защищать половину всех своих очков. Второе и третье место можно разделить между Элиной Свитолиной и Кики Бертенс. Защищать им примерно равное количество зачетных баллов, но у Свитолиной небольшое преимущество в том, что на обязательных турнирах в прошлом сезоне она сыграла хуже. 
 
Чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова в 2018 году выиграли по одному турниру на грунте, защищать им тоже предстоит немало. Как и прошлогодней финалистке Ролан Гаррос Слоан Стивенс, которая в текущем сезоне пока не впечатляет.
 
У остальных из первой десятки ситуация проще, неплохая стартовая позиция у Анжелик Кербер. Эшли Барти и Арина Соболенко любят более быстрые покрытия, поэтому ожидать прорыва на грунте от них не стоит. Хотя австралийка в нынешнем сезоне пока приятно удивляет.
 
Украинские теннисистки
 
2. Леся Цуренко – 280 (Монтеррей – 30, Мадрид – 10, Рим – 1, Ролан Гаррос – 240)
3. Даяна Ястремская – 167 (Чарльстон – 26, Штутгарт – 13, Кань-сюр-Мер ITF100 – 91, Будапешт ITF100 – 50)
4. Катерина Козлова – 70 (Нюрнберг – 1, Ролан Гаррос – 70)
5. Ангелина Калинина – 166 (Джексон ITF25 – 50*, Пелхэм ITF25 – 1, Дотан ITF80 – 1, Шарлотсвилл ITF80 – 70*, Чарльстон ITF80 – 10*, Трнава ITF100 – 25*, Ролан Гаррос – 20)
6. Катарина Завацкая – 122 (Тунис ITF25 – 1, Кьяссо ITF25 – 18*, Висбаден ITF25 – 30*, Рабат – 60*, Сен-Годан ITF60 – 15*, Градо ITF25 – 9*, Брешиа ITF60 – 1)
7. Марта Костюк – 213 (Штутгарт – 160, Прага – 2, Мадрид – 10, Ролан Гаррос – 40, Бол WTA125 – 1)
8. Дарья Лопатецкая – 0
 
* - очки за эти турниры могут быть частично замещены очками, заработанными на других турнирах
Рим - очки за данный турнир не входят в число зачетных
 
 
Что касается других  украинок, то самая плохая ситуация у Марты Костюк – ей предстоит защитить практически все свои очки. Также много могут потерять Ангелина Калинина и Катарина Завацкая. У остальных таких проблем нет.
 
Лучшие стартовые позиции у Катерины Козловой и Дарьи Лопатецкой. Катя в прошлом сезоне пропустила начало грунтового сезона из-за травмы, а Даша в то время еще не играла взрослые турниры. У Леси Цуренко особняком стоит четвертый круг Ролан Гаррос, но кроме него почти ничего нет.
 
Владимир КЛЕПАЧ
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 04.04.2019 09:26
    0
    Костюк взагалі з 500 може вилетіти.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 04.04.2019 09:26
    0
    Костюк взагалі з 500 може вилетіти.
    Ссылка
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