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Лопатецкая и Страхова выбыли во втором раунде турнира ITF в Италии

Украинские теннисистки не сумели пробиться дальше второго раунда

  • 04.04.2019 18:27
  • 626 просмотров
  • 1 комментарий
Лопатецкая и Страхова выбыли во втором раунде турнира ITF в Италии
© БТУ. Дарья Лопатецкая

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова выбыли во втором раунде турнира ITF с призовым фондом $25,000 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). 

ITF. Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия)
 
Второй раунд.
 
Валерия Страхова (Украина) – Лиза Матвиенко (Германия) – 4:6, 4:6

Дарья Лопатецкая (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 5:7, 6:2, 2:6.
 
Вчера в первом раунде Дарья Лопатецкая в трёх сетах победила румынку Николету-Каталину Даскалу, а Валерия Страхова выбила из турнира 8-ю сеяную Катарину Хобгарски из Германии.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 04.04.2019 19:30
    +1
    Ну ёптить (((
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 04.04.2019 19:30
    +1
    Ну ёптить (((
    Ссылка
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