Лопатецкая и Страхова выбыли во втором раунде турнира ITF в Италии

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова выбыли во втором раунде турнира ITF с призовым фондом $25,000 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
ITF. Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия)
Второй раунд.
Валерия Страхова (Украина) – Лиза Матвиенко (Германия) – 4:6, 4:6
Дарья Лопатецкая (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 5:7, 6:2, 2:6.
Вчера в первом раунде Дарья Лопатецкая в трёх сетах победила румынку Николету-Каталину Даскалу, а Валерия Страхова выбила из турнира 8-ю сеяную Катарину Хобгарски из Германии.
Источник — Sport.ua
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