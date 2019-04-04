Валерия Страхова вышла во второй раунд турнира ITF в Италии

Украинская теннисистка Валерия Страхова вышла во второй раунд турнира ITF с призовым фондом $25,000 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). В стартовом матче воспитанница донецкой школы олимпийского резерва «Локомотив» в двух сетах обыграла 8-ю ракетку посева Катарину Хобгарски из Германии.



ITF. Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия)



Первый раунд.

Валерия Страхова (Украина) – Катарина Хобгарски (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4.



Ранее в этом же турнире Дарья Лопатецкая, которая вернулась в Европу после выступлений в Азии,

– Катарина Хобгарски (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4.Ранее в этом же турнирекоторая вернулась в Европу после выступлений в Азии, в трёх сетах победила румынку Николету-Каталину Даскалу, квалифаера соревнований.

Следующей соперницей Валерии станет еще одна представительница Германии Лиза Матвиенко, которая преодолела квалификацию. А Дарья встретится с четвёртой сеяной Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна.