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Валерия Страхова вышла во второй раунд турнира ITF в Италии

Украинская теннисистка выбила 8-ю сеяную из Германии

  • 04.04.2019 15:11
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Валерия Страхова вышла во второй раунд турнира ITF в Италии
© БТУ. Валерия Страхова
Украинская теннисистка Валерия Страхова вышла во второй раунд турнира ITF с призовым фондом $25,000 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). В стартовом матче воспитанница донецкой школы олимпийского резерва «Локомотив» в двух сетах обыграла 8-ю ракетку посева Катарину Хобгарски из Германии.

ITF. Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия)

Первый раунд.
 
Валерия Страхова (Украина) – Катарина Хобгарски (Германия) – 7:6 (7:2), 6:4.

Ранее в этом же турнире Дарья Лопатецкая, которая вернулась в Европу после выступлений в Азии, в трёх сетах победила румынку Николету-Каталину Даскалу, квалифаера соревнований.
 
Следующей соперницей Валерии станет еще одна представительница Германии Лиза Матвиенко, которая преодолела квалификацию. А Дарья встретится с четвёртой сеяной Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 04.04.2019 15:45
    +1
    "Следующей соперницей Валерии станет еще одна представительница Германии Лиза Матвиенко, которая преодолела квалификацию. А Дарья встретится с четвёртой сеяной Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна."... Уважаемые автора, неужели так тяжело написать КОГДА?!?!?! Добавьте одно слово в предложение (сегодня,завтра) иль одну цифру (дату) и избавьте болельщика от "ритуала" порыться на других ресурсах... Одно слово всего, а???
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 04.04.2019 15:45
    +1
    "Следующей соперницей Валерии станет еще одна представительница Германии Лиза Матвиенко, которая преодолела квалификацию. А Дарья встретится с четвёртой сеяной Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна."... Уважаемые автора, неужели так тяжело написать КОГДА?!?!?! Добавьте одно слово в предложение (сегодня,завтра) иль одну цифру (дату) и избавьте болельщика от "ритуала" порыться на других ресурсах... Одно слово всего, а???
    Ссылка
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