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Дарья Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Италии

Украинка одержала непростую победу над румынской спортсменкой

  • 03.04.2019 20:37
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
Дарья Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Италии
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая победила в первом круге турнира Санта Маргерита ди Пуле представительницу Румынии Николету-Кэтэлину Даскэлу - 6:4, 1:6, 6:2. 
 
Санта Маргерита ди Пула, Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) - Николета-Кэтэлина Даскэлу (Румыния, Q) 6:4, 1:6, 6:2
 
 
Видеообзор матча
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 03.04.2019 20:40
    +3
    Молодець!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2019 20:40
    +3
    Молодець!
    Ссылка
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