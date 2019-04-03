Дарья Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Италии

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая победила в первом круге турнира Санта Маргерита ди Пуле представительницу Румынии Николету-Кэтэлину Даскэлу - 6:4, 1:6, 6:2.
Санта Маргерита ди Пула, Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) - Николета-Кэтэлина Даскэлу (Румыния, Q) 6:4, 1:6, 6:2
Видеообзор матча
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Источник — Sport.ua
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