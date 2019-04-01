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Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место

Дарья Лопатецкая практически догнала Марту Костюк

  • 01.04.2019 09:30
  • 419 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг после завершения двухнедельного турнира в Майами. В первой десятке сразу несколько изменений: 
 
- победительница Miami Open Эшли Барти дебютировала в топ-10, отодвинув Серену Уильямс на 11-е место,
- американка Слоан Стивенс потеряла две позиции и теперь восьмая с солидным отставанием от лидирующей семерки,
- Элина Свитолина также утратила две позиции, но пока находится практически на одном уровне с Анжелик Кербер и Кики Бертенс,
- финалиста Майами Каролина Плишкова вернулась в топ-5, а полуфиналиста Симона Халеп поднялась на второе место. Наоми Осака сохранила статус первой ракетки.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 

 

Что касается остальных украинок, то немного поднялись Леся Цуренко и Катерина Козлова, вторая вернулась в первую сотню. Дарье Лопатецкой дошли очки за победу на 25-тысячнике в Японии и теперь она близка к тому, чтобы обойти в рейтинге Марту Костюк.
 
Восемь лучших украинок в рейтинге WTA
 

В Чемпионской гонке огромный рывок совершила Эшли Барти, теперь она четвертая. Плишкова поднялась в топ-3. Свитолина потеряла одно место, но пока в топ-8.

Чемпионская гонка WTA

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
      olya403, 01.04.2019 09:43
    0
    Осака майже не має що захищати до ЮСО, на відміну від всіх решта з топ-10. Так що №1 буде ще довго. Найбільше захищати доведеться Сімоні
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.04.2019 09:43
    0
    Осака майже не має що захищати до ЮСО, на відміну від всіх решта з топ-10. Так що №1 буде ще довго. Найбільше захищати доведеться Сімоні
    Ссылка
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