Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг после завершения двухнедельного турнира в Майами. В первой десятке сразу несколько изменений:

- американка Слоан Стивенс потеряла две позиции и теперь восьмая с солидным отставанием от лидирующей семерки,

- Элина Свитолина также утратила две позиции, но пока находится практически на одном уровне с Анжелик Кербер и Кики Бертенс,

- финалиста Майами Каролина Плишкова вернулась в топ-5, а полуфиналиста Симона Халеп поднялась на второе место. Наоми Осака сохранила статус первой ракетки.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то немного поднялись Леся Цуренко и Катерина Козлова, вторая вернулась в первую сотню. Дарье Лопатецкой дошли очки за победу на 25-тысячнике в Японии и теперь она близка к тому, чтобы обойти в рейтинге Марту Костюк.

Восемь лучших украинок в рейтинге WTA



В Чемпионской гонке огромный рывок совершила Эшли Барти, теперь она четвертая. Плишкова поднялась в топ-3. Свитолина потеряла одно место, но пока в топ-8.

Чемпионская гонка WTA