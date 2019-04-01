Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг после завершения двухнедельного турнира в Майами. В первой десятке сразу несколько изменений:
- победительница Miami Open Эшли Барти дебютировала в топ-10, отодвинув Серену Уильямс на 11-е место,
- американка Слоан Стивенс потеряла две позиции и теперь восьмая с солидным отставанием от лидирующей семерки,
- Элина Свитолина также утратила две позиции, но пока находится практически на одном уровне с Анжелик Кербер и Кики Бертенс,
- финалиста Майами Каролина Плишкова вернулась в топ-5, а полуфиналиста Симона Халеп поднялась на второе место. Наоми Осака сохранила статус первой ракетки.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то немного поднялись Леся Цуренко и Катерина Козлова, вторая вернулась в первую сотню. Дарье Лопатецкой дошли очки за победу на 25-тысячнике в Японии и теперь она близка к тому, чтобы обойти в рейтинге Марту Костюк.
Восемь лучших украинок в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке огромный рывок совершила Эшли Барти, теперь она четвертая. Плишкова поднялась в топ-3. Свитолина потеряла одно место, но пока в топ-8.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
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