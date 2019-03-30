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Марат Девятьяров выиграл парный турнир в Египте

24-летний украинский теннисист добыл 14-й парный трофей в карьере

  • 30.03.2019 18:23
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Марат Девятьяров выиграл парный турнир в Египте
© БТУ. Марат Девятьяров
Украинский теннисист Марат Девятьяров стал победителем парного турнира ITF World Tennis Tour, проходившего в Шарм-эль-Шейхе.
 
24-летний Девятьяров выступал на турнире вместе с 20-летним швейцарским теннисистом Якубом Паулем. Украино-швейцарский тандем получил первый номер посева и не проиграл по ходу турнира ни одного сета. 
 
Путь к победе: 
 
R1 - Праджвал Дев/Кальянпур (Индия) - 6:2, 6:4
QF - Шумейко/Тортора (Украина/Италия) - 6:2, 6:3
SF - Бопейн/Повелс (Бельгия) - 6:4, 6:4
FR - Михальски/Жук (Польша) - 6:3, 6:4
 
Марат Девятьяров выиграл первый парный титул с прошлого года и четырнадцатый за профессиональную карьеру. Отметим, что в одиночном разряде украинец уступил уже на старте турнира. 
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Источник — Большой теннис Украины

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