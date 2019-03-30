Марат Девятьяров выиграл парный турнир в Египте

Украинский теннисист Марат Девятьяров стал победителем парного турнира ITF World Tennis Tour, проходившего в Шарм-эль-Шейхе.

24-летний Девятьяров выступал на турнире вместе с 20-летним швейцарским теннисистом Якубом Паулем. Украино-швейцарский тандем получил первый номер посева и не проиграл по ходу турнира ни одного сета.

Путь к победе:

R1 - Праджвал Дев/Кальянпур (Индия) - 6:2, 6:4

QF - Шумейко/Тортора (Украина/Италия) - 6:2, 6:3

SF - Бопейн/Повелс (Бельгия) - 6:4, 6:4

FR - Михальски/Жук (Польша) - 6:3, 6:4

Марат Девятьяров выиграл первый парный титул с прошлого года и четырнадцатый за профессиональную карьеру. Отметим, что в одиночном разряде украинец уступил уже на старте турнира.