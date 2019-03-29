Рейтинг WTA. Осака сохранит звание первой ракетки мира

Японская теннисистка Наоми Осака продолжит удерживать звание первой ракетки мира после турнира в Майами.
Последней теннисисткой, которая претендовала на теннисную корону по итогам Miami Open, была румынка Симона Халеп, которая остановилась за шаг до того, чтобы вернуться на первую строчку мировой классификации. Напомним, Халеп в полуфинале уступила Каролине Плишковой из Чехии.
Стоит отметить, что в ближайшее время Осаку будет сложно потеснить с первого места. За следующие два с половиной месяца грунтового сезона японке нужно будет защитить всего 256 очков. В то время, как у Халеп этот показатель равен 2900, у Квитової – 1412. Плишковой, которая в случае победы на турнире подберется на расстояние в 91 очко от первого места, нужно будет защитить 991 балл.
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Источник — Sport.ua
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