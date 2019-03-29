Рейтинг WTA. Осака сохранит звание первой ракетки мира

15:01 — Forever_young_13

Д@лбаёб. А почему у тебя язык в жопе, когда dместо Донецк пишут Даунецк, А вместо горняки - херня...

14:34 — «ФФУ – М а ф і я!»

С ними нужно разговаривать их же языком, применять их методы, но наши тюфяки из ФФУ ответного уд...