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Рейтинг WTA. Осака сохранит звание первой ракетки мира

Японская теннисистка продолжит лидировать в мировой классификации

  • 29.03.2019 14:04
  • 629 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Осака сохранит звание первой ракетки мира
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака продолжит удерживать звание первой ракетки мира после турнира в Майами.
 
Последней теннисисткой, которая претендовала на теннисную корону по итогам Miami Open, была румынка Симона Халеп, которая остановилась за шаг до того, чтобы вернуться на первую строчку мировой классификации. Напомним, Халеп в полуфинале уступила Каролине Плишковой из Чехии.
 
Стоит отметить, что в ближайшее время Осаку будет сложно потеснить с первого места. За следующие два с половиной месяца грунтового сезона японке нужно будет защитить всего 256 очков. В то время, как у Халеп этот показатель равен 2900, у Квитової – 1412. Плишковой, которая в случае победы на турнире подберется на расстояние в 91 очко от первого места, нужно будет защитить 991 балл.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.03.2019 14:18
    0
    Да позициям наоми ничего не угражает, вот только ее психологическое состояние и игра врядли будут сбособствовать набору очков
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.03.2019 14:18
    0
    Да позициям наоми ничего не угражает, вот только ее психологическое состояние и игра врядли будут сбособствовать набору очков
    Ссылка
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