Прервалась фантастическая победная серия Наоми Осаки

Таким образом, победная серия японской теннисистки после выигрыша первого сета закончилась. Осака выиграла 63 таких матча, начиная с турнира в Окленде в 2017 году. Это 16-я по продолжительности подобная серия в истории женского тенниса. Из ныне играющих теннисисток только четырем удавалось показать результат лучше.

Напомним, Наоми может потерять статус первой ракетки мира, если Симона Халеп или Петра Квитова выйдут в финал турнира в Майами.