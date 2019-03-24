Прервалась фантастическая победная серия Наоми Осаки

Первая ракетка мира Наоми Осака проиграла поединок третьего круга Майами против представительницы Тайваня Се Шувэй (№27 WTA), выиграв стартовую партию.
Таким образом, победная серия японской теннисистки после выигрыша первого сета закончилась. Осака выиграла 63 таких матча, начиная с турнира в Окленде в 2017 году. Это 16-я по продолжительности подобная серия в истории женского тенниса. Из ныне играющих теннисисток только четырем удавалось показать результат лучше.
Напомним, Наоми может потерять статус первой ракетки мира, если Симона Халеп или Петра Квитова выйдут в финал турнира в Майами.
Источник — Twitter
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