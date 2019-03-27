Кубок Хопмана больше разыгрываться не будет

В 2020 году не будет проведен традиционный австралийский теннисный турнир Кубок Хопмана. Командные соревнования, которые стандартно проходили на первой неделе сезона, прекращают свое существование.
Кубок Хопмана проводился с 1989 года по 2019 год. Последними обладателями главного командного трофея стали теннисисты из Швейцарии Роджер Федерер и Белинда Бенчич.
Ранее сообщалось, что со следующего года в Австралии будет проходить новый командный турнир ATP.
Источник — Sport.ua
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