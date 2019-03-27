Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Кубок Хопмана больше разыгрываться не будет

Командный теннисный турнир с многолетней историей прекращает свое существование

  • 27.03.2019 19:15
  • 347 просмотров
  • 0 комментариев
Кубок Хопмана больше разыгрываться не будет
© Кубок Хопмана. Роджер Федерер и Белинда Бенчич

В 2020 году не будет проведен традиционный австралийский теннисный турнир Кубок Хопмана. Командные соревнования, которые стандартно проходили на первой неделе сезона, прекращают свое существование.

Кубок Хопмана проводился с 1989 года по 2019 год. Последними обладателями главного командного трофея стали теннисисты из Швейцарии Роджер Федерер и Белинда Бенчич.

Ранее сообщалось, что со следующего года в Австралии будет проходить новый командный турнир ATP.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности