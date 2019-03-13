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Проанонсирован календарь турниров ATP на 2020 год

Откроют сезон 2020 года чемпионат ATP Cup и соревнования в Дохе

  • 13.03.2019 19:59
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Проанонсирован календарь турниров ATP на 2020 год
© ATP. Индиан-Уэллс
Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP проанонсировала календарь турниров на 2020 год. Следующий теннисный сезон будет включать в себя 63 турнира в 29 странах, а также 4 турнира серии Большого Шлема и первый розыгрыш ATP Cup. 
 
Первый в истории командный ATP Cup пройдет в начале января на протяжении 10 дней в трех городах Австралии (Сидней, Брисбен и еще один город будет определен позднее). 

Турнир ATP 250 в Пуне перенесут с первой на пятую неделю, когда также проводятся турниры в Монпелье и Кордове. Турнир ATP 250 в Софии перенесут с 5-й на 39-ю неделю, когда проводятся турниры в Чэнду и Чжухае. На второй неделе будет проходить турнир в Аделаиде, последний розыгрыш которого состоялся в 2008 году. В Европе в преддверии Уимблдона будет проходить турнир АТР 250 на траве (сейчас на этой неделе проводятся соревнования в Анталье).
 
Кроме того, на всех турнирах сезона будет установлен Shot Clock, таймер времени на исполнение подачи.

Скачать: календарь ATP на 2020 год
 
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Источник — Большой теннис Украины

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