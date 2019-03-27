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ДЖОКОВИЧ: «Упустил много возможностей выйти в четвертьфинал»

Лидер мирового рейтинга – о поражении в матче четвертого круга

  • 27.03.2019 10:40
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ДЖОКОВИЧ: «Упустил много возможностей выйти в четвертьфинал»
© ATP. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в четвертом круге Мастерса в Майами.
 
«Имело ли какой-то эффект, что за пределами корта в моей жизни многое что происходило? В моей жизни всегда много чего происходит. 
 
Что не сработало для меня во время серии «Солнечного дубля»? Два дня для меня не сработали, я проиграл две игры. Вне корта происходит много чего. Думаю, это немного на мне сказалось. В плане здоровья я не чувствовал себя отлично ни здесь, ни в Индиан-Уэллс. Но это жизнь, ты учишься на этом опыте.
 
В Майами я весь турнир отыграл хорошо, на мой взгляд. Когда играешь 2-3 вялых гейма, то в итоге вот какой результат выходит. Баутиста-Агут играет качественно. Поздравляю его с отличным камбеком. Повлияла ли на мою игру пауза из-за дождя? Еще в начале второго сета я упустил инициативу (после брейка), дал ему маленькую надежду, что он может вернуться в игру. Такой матч я в любом случае не должен был проиграть. У меня было так много возможностей и я их упустил. Вот, что происходит, когда ты не используешь свои шансы. Роберто, конечно, боец, но я сам не воспользовался теми шансами, которые у меня были. 
 
Уже не в первый раз я проигрываю рано и в Индиан-Уэллс, и в Майами. Так уже случалось в последние пару сезонов. Определенно мне нужно будет поразмышлять, как готовиться к этим турнирам в следующем году. Конечно, турниры Большого Шлема для меня в приоритете, победы на этих соревнованиях ценятся больше всего. Дальше меня ждут грунтовые турниры, мне нравится выступать на этом покрытии, я вырос на грунте. Посмотрим, смогу ли я показать результаты лучше, чем на нескольких последних турнирах», – сказал сербский теннисист.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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