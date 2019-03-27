ATP Майами. Джокович, Циципас и Кириос покидают турнир

Во вторник, 26 марта, на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами проходят поединки четвертого круга у мужчин.
ATP Майами. Четвертый круг
Джон Изнер (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6 (5), 7:6 (3)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:6 (4), 6:4
Борна Чорич (Хорватия) – Ник Кириос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 7:5
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 1:6, 7:5, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:5, 7:6 (6)
Стефанос Циципас (Греция) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 3:6, 6:7(3)
Даниил Медведев (Россия) – Роджер Федерер (Швейцария) – матч пройдет в среду
Четвертьфинальные пары
Верхняя часть сетки
Баутиста-Агут – Изнер
Баутиста-Агут – Изнер
Оже-Альяссим – Чорич
Нижняя часть сетки
Андерсон – Медведев / Федерер
Шаповалов – Тиафо
Шаповалов – Тиафо
Источник — Sport.ua
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