Джокович проиграл 2 матча подряд Баутиста-Агуту, выиграв первый сет

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл поединок четвертого круга турнира в Майами. Сербский теннисист уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 6:1, 5:7, 3:6.
Отметим, что Джокович выиграл 40 из 42 последних матчей, когда брал первый сет. Второе поражения также в матче с Баутиста-Агутом (Доха-2018). В обоих матчах серб первым делал брейк во втором сете, но сразу же получал обратный брейк и в результате проигрывал.
Отметим, что лидерству Новак в мировом рейтинге ничего не угрожает.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.