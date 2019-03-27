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Джокович проиграл 2 матча подряд Баутиста-Агуту, выиграв первый сет

Испанец дважды делал камбэк в поединке с сербом

  • 27.03.2019 08:15
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Джокович проиграл 2 матча подряд Баутиста-Агуту, выиграв первый сет
© Miami Open. Роберто Баутиста-Агут
Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл поединок четвертого круга турнира в Майами. Сербский теннисист уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 6:1, 5:7, 3:6.
 
Отметим, что Джокович выиграл 40 из 42 последних матчей, когда брал первый сет. Второе поражения также в матче с Баутиста-Агутом (Доха-2018). В обоих матчах серб первым делал брейк во втором сете, но сразу же получал обратный брейк и в результате проигрывал.
 
Отметим, что лидерству Новак в мировом рейтинге ничего не угрожает.
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Источник — Twitter

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