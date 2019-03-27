Джокович проиграл 2 матча подряд Баутиста-Агуту, выиграв первый сет

Отметим, что Джокович выиграл 40 из 42 последних матчей, когда брал первый сет. Второе поражения также в матче с Баутиста-Агутом (Доха-2018). В обоих матчах серб первым делал брейк во втором сете, но сразу же получал обратный брейк и в результате проигрывал.

Отметим, что лидерству Новак в мировом рейтинге ничего не угрожает.