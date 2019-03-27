Сен-Брие. Сергей Стаховский проиграл в матче 2-го круга

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл во втором круге турнира ATP Challenger в Сен-Брие. Его соперником был француз Максим Жанвье. Украинец уступил в двух сетах, причем во втором был назначен тай-брейк.
ATP Challenger. Сен-Бриё. Второй раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Максим Жанвье (Франция) – 3:6, 6:7 (5:7)
Напомним, что раньше с турнира снялся второй сеяный Янник Маден, а по итогам жеребьевки его место во втором раунде занял именно Стаховский. Украинец, успешно прошедший квалификацию, пропустил первый круг и получил право сразу участвовать во втором.
Источник — Sport.ua
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