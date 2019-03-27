Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Сен-Брие. Сергей Стаховский проиграл в матче 2-го круга

Украинский теннисист не сумел преодолеть второй круг турнира

  • 27.03.2019 01:16
  • 134 просмотра
  • 0 комментариев
Сен-Брие. Сергей Стаховский проиграл в матче 2-го круга
© btu.org.ua. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл во втором круге турнира ATP Challenger в Сен-Брие. Его соперником был француз Максим Жанвье. Украинец уступил в двух сетах, причем во втором был назначен тай-брейк.

 ATP Challenger. Сен-Бриё. Второй раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Максим Жанвье (Франция) – 3:6, 6:7 (5:7)

Напомним, что раньше с турнира снялся второй сеяный Янник Маден, а по итогам жеребьевки его место во втором раунде занял именно Стаховский. Украинец, успешно прошедший квалификацию, пропустил первый круг и получил право сразу участвовать во втором.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности