Сен-Бриё. Стаховский будет в основной сетке и стартует со 2 круга

Сегодня украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира в Сен-Бриё, однако тут же миновал первый круг.
С турнира снялся второй сеяный Янник Маден, а по итогам жеребьевки его место занял именно Стаховский, который теперь пропустит первый круг и будет участвовать во втором.
Там его соперником будет Максим Жанвье.
Источник — Большой теннис Украины
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