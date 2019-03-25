Сен-Бриё. Стаховский будет в основной сетке и стартует со 2 круга

Сегодня украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира в Сен-Бриё, однако тут же миновал первый круг.

С турнира снялся второй сеяный Янник Маден, а по итогам жеребьевки его место занял именно Стаховский, который теперь пропустит первый круг и будет участвовать во втором.

Там его соперником будет Максим Жанвье.