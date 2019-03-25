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Сен-Бриё. Стаховский вышел в основную сетку

Украинский теннисист преодолел квалификацию

  • 25.03.2019 12:35
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Сен-Бриё. Стаховский вышел в основную сетку
© btu.org.ua. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл поединок квалификации на челленджере во французском Сен-Бриё.
 
В матче за выход в основную сетку украинец в двух сетах обыграл Яника Мертенса из Бельгии.
 
Сен-Бриё. Квалификация
Сергей Стаховский (Украина) – Яник Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:4
 
Соперником украинца в первом круге основы станет либо француз Кенни де Шеппер (ATP 280), либо испанец Роберто Ортега-Ольмедо (АТР 282).
 
Сергей Стаховский также выступит в Сен-Бриё в парной сетке соревнований. Его напарником стал теннисист из Польши Шимон Вальков.
 
Ранее Стаховский покинул турнир в Лилле.
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Источник — Большой теннис Украины

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