Сен-Бриё. Стаховский вышел в основную сетку

13:52 — valenok6

У вас батенька все запущено. И с юмором полный ноль. Вы часом не родственник баптиста?

13:50 — valenok6

А на счет президента хорватии есть одна мысль. Там с политикой все в порядке. Она не достает так...

13:48 — SEMIRAMID

Где именно он достиг успехов? Ты знаешь, дура, что и кто ему пишет тексты в Вечернем квартале? А ...

13:45 — valenok6

SEMIRAMID, 25.03.2019 13:36 .....Так в отличии от Зеленского, у Кличко до того, как стать мэром К...