Лилль. Стаховский покидает турнир

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Коваленко пропустит матч против Португалии 23:12 — garik_trinity Яка сумна новина

Германия - Сербия 23:11 — kina_ne_bydet Стоимость состава сербов в 3 раза выше нашей! У них реально очень сильная команда и боюсь тут не ...

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Удивлен местом Лобановского в топ-10 клубных тренеров» 23:08 — JulikoB Я тебе даже больше скажу. Те, у которых Динамо забирало игроков, сами этих игроков у кого-то забр...