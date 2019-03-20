Лилль. Стаховский покидает турнир

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл поединок челленджера в Лилле. Первая ракетка Украины уступил россиянину Аслану Карацеву (№437 ATP).
Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 5) - Аслан Карацев (Россия) - 3:6, 4:6
Отметим, что Стаховский также уступил в парном разряде турнира.
Источник — Sport.ua
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