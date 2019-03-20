Лилль. Стаховский проиграл матч парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл поединок парного разряда на челленджере в Лилле. В дуэте с австралийцем Мэттом Ридом Стаховский уступил американскому дуэту Гэлловэй / Ламмонс.
Лилль. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Мэтт Рид Роберт – Роберт Гэлловэй / Натаниэль Ламмонс – 6-4, 3-6, 7-10
Напомним, Стаховский также заявлен и в одиночном разряде. Его первым соперником будет россиянин Аслан Карацев (№437 ATP).
Источник — Sport.ua
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