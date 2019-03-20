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Лилль. Стаховский проиграл матч парного разряда

Украинский теннисист продолжит борьбу в одиночной сетке

  • 20.03.2019 17:36
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Лилль. Стаховский проиграл матч парного разряда
© Open 13 Provence. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл поединок парного разряда на челленджере в Лилле. В дуэте с австралийцем Мэттом Ридом Стаховский уступил американскому дуэту Гэлловэй / Ламмонс.
 
Лилль. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Мэтт Рид Роберт –  Роберт Гэлловэй / Натаниэль Ламмонс –  6-4, 3-6, 7-10
 
Напомним, Стаховский также заявлен и в одиночном разряде. Его первым соперником будет россиянин Аслан Карацев (№437 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

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