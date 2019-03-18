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Стаховский и Молчанов сыграют на турнире во Франции

В Лилле выступят два украинских теннисиста

  • 18.03.2019 16:55
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Стаховский и Молчанов сыграют на турнире во Франции
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты на этой неделе выступят на турнире ATP Challenger Tour.

Сергей Стаховский посеян под пятым номером в одиночном разряде и начнет свое выступление со второго круга. Его соперник определится в поединке между квалифайером и россиянином Романом Сафиуллиным.

В парном разряде Сергей будет выступать вместе с австралийцем Мэттом Ридом. Украинско-австралийскую пару ждет матч против американского тандема Роберт Гэлловэй / Натаниэль Ламмонс.

Украинец Денис Молчанов и его напарник Игор Зеленай (Словакия) возглавили посев в парной сетке. В первом поединке они сыграют с дуэтом Давид Пел (Нидерланды) / Рамиз Жюно (Австралия).

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Источник — Большой теннис Украины

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