Стаховский и Молчанов сыграют на турнире во Франции

Украинские теннисисты на этой неделе выступят на турнире ATP Challenger Tour.



Сергей Стаховский посеян под пятым номером в одиночном разряде и начнет свое выступление со второго круга. Его соперник определится в поединке между квалифайером и россиянином Романом Сафиуллиным.



В парном разряде Сергей будет выступать вместе с австралийцем Мэттом Ридом. Украинско-австралийскую пару ждет матч против американского тандема Роберт Гэлловэй / Натаниэль Ламмонс.



Украинец Денис Молчанов и его напарник Игор Зеленай (Словакия) возглавили посев в парной сетке. В первом поединке они сыграют с дуэтом Давид Пел (Нидерланды) / Рамиз Жюно (Австралия).