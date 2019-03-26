Цуренко показала умения набивать футбольный мяч

Украинская теннисистка Леся Цуренко показала, что умеет обращаться не только с теннисным, но и с футбольным мячом.
Источник — Sport.ua
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Украинская теннисистка Леся Цуренко показала, что умеет обращаться не только с теннисным, но и с футбольным мячом.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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