Майами. Стали известны все четвертьфиналистки

В понедельник, 25 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами были сыграны поединки четвертого круга.
WTA Майами. Четвертый круг
Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4-6, 6-3, 6-2
Петра Квитова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6-3, 6-3
Анетт Контавейт (Эстония) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6-1, 2-0 (отказ)
Се Шувэй (Тайвань) – Каролин Возняцки (Дания) – 6-3, 6-7(0), 6-2
Винус Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния) - 3-6, 3-6
Яфань Ван (Китай) – Ван Цян (Китай) – 5:7, 4:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия) – 6-4, 6-3
Каролина Плишкова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 2-6, 6-3, 7-5
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Се Шувэй – Контавейт
Квитова – Барти
Нижняя часть сетки
Плишкова – Вондроушова
Ван Цян – Халеп
Источник — Sport.ua
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