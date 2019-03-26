Майами. Стали известны все четвертьфиналистки

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Португальцы предлагают засчитать Украине два поражения из-за Мораеса 12:33 — Муґунот люксам все-равно, а вестготам в какой-то мере снимает головную боль 12:28 — Bond я понимаю ещё Люксембург такое кричал бы, но Португалия... стыд!!! 12:23 — Василий Смирнов Главное, что Ракицкого не было, и остальных ватников

Кто научил Коноплянку воровать штрафные 12:31 — Андрей Деко Конопля засохла, это давно поняли в Штутгарте, но Шевченко это никак не дойдет, тормоз реальный.

Факундо Феррейра получил травму и рискует пропустить остаток сезона 12:30 — Вячеслав Самойлов Тот случай, когда - переходя в другие лиги - рискуешь, и насколько сильно рискуешь - заранее неиз...

Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга и возглавила группу В 12:24 — Vbolivalnyk-Peter А взагалі що за коментатор вчора коментував? Я просто місцями прозрівав від його "перлів" типу "....

Жуниор МОРАЕС: «Это удивительная победа. Слава Украине» 12:24 — Т. Артём Хороший парень. Правильно себя ведёт. Героям Слава! 12:23 — Robin випий йаду

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Люксембург умеет играть в футбол» 12:23 — Святослав Сташевский да, игра полное говно. Но мы привыкли такой цирк лицезреть. зато весело!