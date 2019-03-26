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Майами. Стали известны все четвертьфиналистки

На турнире Miami Open завершились матчи четвертого круга

  • 26.03.2019 09:00
  • 2514 просмотров
  • 2 комментария
Майами. Стали известны все четвертьфиналистки
© Miami open. Эшли Барти
В понедельник, 25 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами были сыграны поединки четвертого круга.
 
WTA Майами. Четвертый круг
 
Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4-6, 6-3, 6-2
Петра Квитова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6-3, 6-3
Анетт Контавейт (Эстония) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6-1, 2-0 (отказ)
Се Шувэй (Тайвань) – Каролин Возняцки (Дания) – 6-3, 6-7(0), 6-2
Винус Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния) - 3-6, 3-6
Яфань Ван (Китай) – Ван Цян (Китай) – 5:7, 4:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия) – 6-4, 6-3
Каролина Плишкова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 2-6, 6-3, 7-5
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Се ШувэйКонтавейт
Квитова Барти
 
Нижняя часть сетки
Плишкова – Вондроушова
Ван Цян – Халеп
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 26.03.2019 00:34
    +3
    спасибо за информативную подачу результатов турниров и сетки (там особенно с табличками круто, когда наши играют) - отличная работа теннисного редактора
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 25.03.2019 22:18
    +8
    Чистісінька казка про Курочку-Рябу (це про Андреєску). Дід, баба, онучка, Жучка (хто є хто, то на ваш вибір ) били, не розбили, миша Аннетт бігла, хвостиком гойднула... . І Барті далі пройшла, і Контавейт, добрий сьогодні вечір.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 25.03.2019 22:18
    +8
    Чистісінька казка про Курочку-Рябу (це про Андреєску). Дід, баба, онучка, Жучка (хто є хто, то на ваш вибір ) били, не розбили, миша Аннетт бігла, хвостиком гойднула... . І Барті далі пройшла, і Контавейт, добрий сьогодні вечір.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 26.03.2019 00:34
    +3
    спасибо за информативную подачу результатов турниров и сетки (там особенно с табличками круто, когда наши играют) - отличная работа теннисного редактора
    Ссылка
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