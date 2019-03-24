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Майами. Расписание седьмого игрового дня украинок

24 марта на флоридские корты выйдут сестры Киченок

  • 24.03.2019 13:44
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Майами. Расписание седьмого игрового дня украинок
© wtaelitetrophy.com. Сестры Киченок
В игровой день 24 марта на турнире Premier Mandatory в Майами выступят наши парницы – сестры Киченок.
 
Надежда и Людмила во втором круге парного разряда сыграют против дуэта Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится пятым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
 
Напомним, что в одиночном разряде украинок не осталось. В ночь с пятницы на субботу снялась Леся Цуренко, а Элина Свитолина проиграла стартовый поединок китаянке Ван Яфань.
 
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Источник — Sport.ua

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