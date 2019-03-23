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Майами. Расписание шестого игрового дня украинок

23 марта на флоридские корты выйдут сестры Киченок

  • 23.03.2019 14:50
  • 361 просмотр
  • 1 комментарий
Майами. Расписание шестого игрового дня украинок
© wtaelitetrophy.com. Сестры Киченок
В игровой день 23 марта на турнире Premier Mandatory в Майами выступят наши парницы – сестры Киченок.
 
Надежда и Людмила в первом круге парного разряда сыграют против американской пары Аманда Анисимова / Элисон Риске. Встреча состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
 
Напомним, что в одиночном разряде украинок не осталось. В ночь с пятницы на субботу снялась Леся Цуренко, а Элина Свитолина проиграла стартовый поединок китаянке Ван Яфань.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 23.03.2019 15:06
    0
    Ось за кого нам залишилось вболівати!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 23.03.2019 15:06
    0
    Ось за кого нам залишилось вболівати!
    Ссылка
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