Остапенко покинет топ-30. Год назад она была пятой ракеткой мира

20:44 — Sauron

Коноплянка и 5 кротов. Кажется, вся надежда на чудо.

20:44 — П'ятсот Дев'ятий

Думав буде Бурда замість Матвієнка. Але те як грає з м'ячем Микита...потрібно якось виходити з об...

20:44 — «ФФУ – М а ф і я!»

А після Айнтрахту Шева які відповіді отримав? Невже він не бачив як Пяточкін косячив? Я думав що ...

20:44 — AK_228

Ну хотя бы бурду

20:44 — Zport.

Влетим без шансов. И виноват будет Шева!!!!

20:43 — ZAKARPATFAN

У Шеви не було вибору. Наразі кращого за Матвієнка у нас нема

20:43 — jekаfunny

кривцов-матвиенко ? ну-ну

20:43 — J0e777

Можно подумать шахтер не был отайнтраханым недавно.

20:42 — vitaha33

Короче, з таким складом штук 3 мінімум пропустим. Матвієнко в центрі це утопія, Караваєв на фланз...