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Остапенко покинет топ-30. Год назад она была пятой ракеткой мира

Латвийская теннисистка продолжает падение в рейтинге WTA

  • 22.03.2019 20:36
  • 175 просмотров
  • 1 комментарий
Остапенко покинет топ-30. Год назад она была пятой ракеткой мира
© WTA. Алена Остапенко
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№23 WTA)  проиграла поединок второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами чешке Маркете Вондроушовой (№59 WTA).
 
Майами. Второй круг
Алена Остапенко (Латвия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 1:6
 
Таким образом, Остапенко после завершения турнира в Майами покинет пределы топ-30 мирового рейтинга. Это случится впервые с июня 2017 года, когда она выиграла Ролан-Гаррос.
 
Напомним, в прошлом году латвийка дошла до финала в Майами, где проиграла американке Слоан Стивенс. В матче 1/4 финала Остапенко на двух тай-брейках одолела Элину Свитолину.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Odin
      Odin, 22.03.2019 20:43
    0
    Катись-катись, дрянная девчонка)
    Ссылка
    Odin
      Odin, 22.03.2019 20:43
    0
    Катись-катись, дрянная девчонка)
    Ссылка
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