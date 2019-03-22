Остапенко покинет топ-30. Год назад она была пятой ракеткой мира

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№23 WTA) проиграла поединок второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами чешке Маркете Вондроушовой (№59 WTA).
Майами. Второй круг
Алена Остапенко (Латвия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 1:6
Таким образом, Остапенко после завершения турнира в Майами покинет пределы топ-30 мирового рейтинга. Это случится впервые с июня 2017 года, когда она выиграла Ролан-Гаррос.
Напомним, в прошлом году латвийка дошла до финала в Майами, где проиграла американке Слоан Стивенс. В матче 1/4 финала Остапенко на двух тай-брейках одолела Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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