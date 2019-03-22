Леся ЦУРЕНКО: «Женский теннис сейчас на очень высоком уровне»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко считает, что женский теннис в стране находится на высоком уровне.
«Женский теннис сейчас на очень высоком уровне. Элина Свитолина служит большим вдохновением, я всегда слежу за ее результатами. Мне всегда нравится наблюдать, как она двигается по корту, как она собрана на каждом розыгрыше».
«У нас много юниоров, я надеюсь, что мы их также вдохновляем», - сказала Цуренко.
Источник — Большой теннис Украины
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