Роджер ФЕДЕРЕР: «Завершать карьеру не планирую»

Роджер Федерер заявил, что в ближайшее время не планирует завершать свою карьеру:
«Конечно же, я постараюсь никогда полностью не уходить из спорта. Даже завершив карьеру, я продолжу играть в теннис. Почему? Я слишком люблю спорт, слишком люблю теннис, как и множество моих друзей, с которыми я с удовольствием буду играть.
Что касается профессиональных выступлений, то, естественно, однажды наступит момент, когда твоё тело скажет: «Окей, всё было здорово, но прямо сейчас стоит остановиться.
Впрочем, сейчас я по-прежнему наслаждаюсь игрой и завершать карьеру не планирую. Понимаю, что эта тема поднимается всё чаще, но, как уже говорил, я играю ради болельщиков, особенно молодых».
Ранее сообщалось о том, что Федерер планирует играть до 40 лет.
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