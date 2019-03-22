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Роджер ФЕДЕРЕР: «Завершать карьеру не планирую»

Швейцарец намерен продолжать выступления

  • 22.03.2019 12:30
  • 254 просмотра
  • 1 комментарий
Роджер ФЕДЕРЕР: «Завершать карьеру не планирую»
© ATP. Роджер Федерер

Роджер Федерер заявил, что в ближайшее время не планирует завершать свою карьеру:

«Конечно же, я постараюсь никогда полностью не уходить из спорта. Даже завершив карьеру, я продолжу играть в теннис. Почему? Я слишком люблю спорт, слишком люблю теннис, как и множество моих друзей, с которыми я с удовольствием буду играть. 

Что касается профессиональных выступлений, то, естественно, однажды наступит момент, когда твоё тело скажет: «Окей, всё было здорово, но прямо сейчас стоит остановиться. 

Впрочем, сейчас я по-прежнему наслаждаюсь игрой и завершать карьеру не планирую. Понимаю, что эта тема поднимается всё чаще, но, как уже говорил, я играю ради болельщиков, особенно молодых».

Ранее сообщалось о том, что Федерер планирует играть до 40 лет.

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(1 голос)

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Комментарии
    Bigdozy
    online
    Bigdozy, 22.03.2019 12:33
    0
    Я только за. При такой игре он еще пару шлемов может в копилку кинуть. [Не дав их опонентам] А если не... то Джокович с Надалем за пару лет его обгонят.
    Ссылка
    Bigdozy
    online
    Bigdozy, 22.03.2019 12:33
    0
    Я только за. При такой игре он еще пару шлемов может в копилку кинуть. [Не дав их опонентам] А если не... то Джокович с Надалем за пару лет его обгонят.
    Ссылка
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