Федерер планирует играть до 40 лет

Легенда мирового тенниса Род Лэйвер заявил, что Роджер Федерер собирается играть до 40 лет:

«Я играл до 38 и думаю, что игра Роджера тоже вполне подходит для длинной карьеры. Однажды он сказал мне, что хотел бы играть до 40 лет. Это радует. К тому же ему очень повезло с командой, которая помогает ему решать любые проблемы, как только они возникают.

Кого я считаю лучшим теннисистом в истории? Ну, начнём с того, что, разумеется, не себя. Я начинал играть, ещё будучи любителем, и против меня играли тоже любители. Сейчас конкуренция в теннисе выше, чем когда-либо.

100-й титул Федерера в Дубае был знаменательным моментом, я сразу же написал ему и поздравил. Существует огромная разница между моими и его титулами. Думаю, что величайший теннисист – это Роджер. Его результаты, рекорды и стиль игры уникальны, они говорят сами за себя».

Ранее Федерер уступил Доминику Тиму в финале турнира в Индиан-Уэллсе.