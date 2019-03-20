Войти или Зарегистрироваться
Меню

Федерер планирует играть до 40 лет

Об этом сообщил легендарный Род Лэйвер

  • 20.03.2019 12:53
  • 314 просмотров
  • 0 комментариев
Федерер планирует играть до 40 лет
© ATP. Роджер Федерер

Легенда мирового тенниса Род Лэйвер заявил, что Роджер Федерер собирается играть до 40 лет:

«Я играл до 38 и думаю, что игра Роджера тоже вполне подходит для длинной карьеры. Однажды он сказал мне, что хотел бы играть до 40 лет. Это радует. К тому же ему очень повезло с командой, которая помогает ему решать любые проблемы, как только они возникают.

Кого я считаю лучшим теннисистом в истории? Ну, начнём с того, что, разумеется, не себя. Я начинал играть, ещё будучи любителем, и против меня играли тоже любители. Сейчас конкуренция в теннисе выше, чем когда-либо.

100-й титул Федерера в Дубае был знаменательным моментом, я сразу же написал ему и поздравил. Существует огромная разница между моими и его титулами. Думаю, что величайший теннисист – это Роджер. Его результаты, рекорды и стиль игры уникальны, они говорят сами за себя».

Ранее Федерер уступил Доминику Тиму в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности