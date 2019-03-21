Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Не космонавт, а *идераст. Если уже и *идорода не обыгрывать, то я не знаю.

Главное, чтобы Хацкевич был лидером, среди кандидатов в Динамо!

14:18 — trasher87 trasher87

Второй бомбардир в сборной за всю историю слабый?? И это вингер. Ярмола выздоровит так нас удивит...

14:14 — trasher87 trasher87

Я скажу за себя только. Сугубо мое мнение. Сборная Украины превращается в бизнес проект под назва...