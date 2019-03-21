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Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Майами

  • 21.03.2019 12:59
  • 1105 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В ночь с четверга на пятницу третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
 
Встреча против австралийки Эшли Барти (№11 WTA) пройдет шестым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
 

Путь на турнире

Стадия  Ястремская    Барти
1-й круг    Александрова (6:3, 6:2) №57 WTA   -
 
Ранее девушки не встречались. Отметим, что в основной сетке также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко. Катерина Козлова не смогла пройти квалификацию.
 
Победительница матча в третьем круге встретится с Мэдисон Киз или Самантой Стосур.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 13:58
    +2
    Барті небезпечна....Даяна! Даяна! Даяна
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 13:58
    +2
    Барті небезпечна....Даяна! Даяна! Даяна
    Ссылка
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