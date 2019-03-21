Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
Встреча против австралийки Эшли Барти (№11 WTA) пройдет шестым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Барти
|1-й круг
|Александрова (6:3, 6:2) №57 WTA
|-
Ранее девушки не встречались. Отметим, что в основной сетке также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко. Катерина Козлова не смогла пройти квалификацию.
Победительница матча в третьем круге встретится с Мэдисон Киз или Самантой Стосур.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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