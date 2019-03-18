Роджер ФЕДЕРЕР: «Это большая победа для Тима»

Роджер Федерер прокомментировал Швейцарский теннисистпрокомментировал поражение в финале Мастерса в Индиан-Уэллс , где он в трех сетах уступил австрийцу Доминику Тиму, выиграв стартовую партию.

«Конечно, в какой-то степени мне и обидно, и грустно, но я не настолько расстроен, потому что знаю, что Тиму нужно было показать действительно хороший теннис, чтобы обыграть меня. Я был в такой ситуации много раз, так что умею брать себя в руки достаточно быстро. Можно долго обсуждать, какие именно моменты повлияли на исход, чтобы сказать, мол, вот тут не сложилось. У нас в теннисе есть тенденция каждое очко считать ключевым. Но одна ошибка – это только одна ошибка. И так можно вникать в это все глубже и глубже и совсем потеряться, а можно самому признать, что соперник сыграл лучше в тех эпизодах, которые сегодня имели самое большое значение. Где-то у него получился прием по линии, как при счете 5-5, которого мне, в свою очередь, где-то не хватило.

Я рад за него, он заслужил. Это большая победа для Доминика, что ему удалось взять титул на этом Мастерсе. Меня, честно, немного удивляет, почему раньше он не показывал здесь высокие результаты. Мы видим, насколько он трудный соперник на грунтовых кортах. Тут его стиль игры точно так же представляет опасность. Не всем удается понять, как это побороть, грунтовый специалист может эффективно использовать здесь свои вращения на подаче, в розыгрышах, так же, как и умение играть у сетки, которым точно обладает Доминик.

Мне кажется, если после поражения ты чувствуешь себя хорошо чисто физически, то смотришь на исход чуть позитивнее, что ли. Если тебе плохо или есть какие-то трудности, то после проигрыша становится еще хуже. Последние три недели я играл на корте чуть ли не каждый день, поэтому могу быть довольным и гордиться этим фактом. Я здоров и для меня это уже как победа, многие недооценивают, насколько это важно.

Сейчас я настроен ехать в Майами и выступать там. Тем не менее, я все равно не могу гарантировать, как буду чувствовать себя через 6 дней. Я знаю, что сейчас там прогнозируют дожди, поэтому, надеюсь, что будет шанс потренироваться на новых кортах. Еще никто на них не играл, всем нужно будет к ним адаптироваться, плюс, что-то будет зависеть и от жеребьевки тоже», – сказал Федерер.