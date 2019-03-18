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Тим – пятый теннисист, который ведет в противостоянии с Федерером

Австриец выиграл 3 из 5 поединков у легендарного швейцарца

  • 18.03.2019 12:18
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Тим – пятый теннисист, который ведет в противостоянии с Федерером
© ATP. Доминик Тим и Роджер Федерер
В ночь с воскресенья на понедельник по Киеву австриец Доминик Тим выиграл Мастерс в Индиан-Уэллс. 25-летний теннисист в финале довольно неожиданно обыграл швейцарца Роджера Федерера, уступив в первой партии.
 
Таким образом, Тим стал лишь пятым теннисистом, который ведет в счете личных встреч против Федерера (не менее 5 матчей - прим.).
 
Список теннисистов, которые опережают Федерера по числу побед в очных поединках:
 
1.  Новак Джокович – 25:22
2.  Рафаэль Надаль – 23:15
3.  Евгений Кафельников – 4:2
4.  Алекс Корретха – 3:2
5.  Доминик Тим – 3:2
 

Отметим, что Кафельников и Корретха завершили карьеру.

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Источник — Twitter

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