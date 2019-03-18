Тим – пятый теннисист, который ведет в противостоянии с Федерером

Таким образом, Тим стал лишь пятым теннисистом, который ведет в счете личных встреч против Федерера (не менее 5 матчей - прим.).

Список теннисистов, которые опережают Федерера по числу побед в очных поединках:

Новак Джокович – 25:22 1.Новак Джокович – 25:22

Рафаэль Надаль – 23:15 2.Рафаэль Надаль – 23:15

Евгений Кафельников – 4:2 3.Евгений Кафельников – 4:2

Алекс Корретха – 3:2 4.Алекс Корретха – 3:2