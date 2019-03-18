Тим – пятый теннисист, который ведет в противостоянии с Федерером

В ночь с воскресенья на понедельник по Киеву австриец Доминик Тим выиграл Мастерс в Индиан-Уэллс. 25-летний теннисист в финале довольно неожиданно обыграл швейцарца Роджера Федерера, уступив в первой партии.
Таким образом, Тим стал лишь пятым теннисистом, который ведет в счете личных встреч против Федерера (не менее 5 матчей - прим.).
Список теннисистов, которые опережают Федерера по числу побед в очных поединках:
1. Новак Джокович – 25:22
2. Рафаэль Надаль – 23:15
3. Евгений Кафельников – 4:2
4. Алекс Корретха – 3:2
5. Доминик Тим – 3:2
Отметим, что Кафельников и Корретха завершили карьеру.
Источник — Twitter
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