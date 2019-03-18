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ТИМ: «Чудесно, что я выиграл первый столь крупный титул не на грунте»

Австрийский теннисист – о победе в Индиан-Уэллс

  • 18.03.2019 11:15
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ТИМ: «Чудесно, что я выиграл первый столь крупный титул не на грунте»
© ATP. Доминик Тим
25-летний австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о победе на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
 
«Это что-то нереальное. Предыдущие два своих финала на Мастерсах я проиграл, но выиграл этот. Это практически настолько же приятно, как выиграть турнир Большого Шлема. Чудесно, что я взял свой первый столь крупный титул не на грунте.
 
Всю игру я оставался максимально собранным. Мне пришлось приспосабливаться к той игре, которую предлагал Федерер. В первом сете он отыграл просто невероятно. Это абсолютно отличалось от того тенниса, с которым я столкнулся в матчах с соперниками до него. Мне было трудно найти способ, чтобы ввязаться в борьбу, но я продолжал бороться. На раннем этапе второй партии мне пришлось сражаться, чтобы отыграть брейкпоинты. Это был очень хороший матч до самого последнего очка. Конечно, я отлично отыграл несколько геймов в концовке и действительно нервничал, когда подавал на победу. Весь матч я получал удовольствие от того, что играю с Федерером, он – один из самых легендарных игроков всех времен. Это потрясающе, что у молодого поколения все еще есть возможность побороться с ним в таких важных матчах. Когда ты играешь против Федерера, Надаля, Джоковича и некоторых других соперников, то должен обыграть не только самого теннисиста, но и его ауру, все те титулы, которые он выиграл. Нужно играть в два раза лучше, чтобы победить их.
 
Это была потрясающая неделя и, на мой взгляд, сегодня финал также получился очень хорошим. Просто невероятно, что именно здесь я завоевал свой первый крупный титул. Я прошел путь от действительно плохой формы до титула в Индиан-Уэллс. Да, это абсолютно нереально. Этот сезон начался для меня очень плохо, а теперь я выиграл такой важный трофей. Этот титул останется со мной навсегда. Было бы приятно, если бы мне удалось сохранить эту форму и эти позитивные эмоции для следующего турнира и на все соревнования, где я буду выступать», – сказал Тим.
 
Отметим, что австриец поднялся на четвертое место в мировом рейтинге, повторив лучшее достижение в карьере.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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