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Рейтинг ATP. Успех Тима, падение дель Потро

Австриец после победы в Индиан-Уэллс повторил лучшее достижение в карьере

  • 18.03.2019 10:40
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Рейтинг ATP. Успех Тима, падение дель Потро
© ATP. Доминик Тим
После Мастерса в Индиан-Уэллс в топ-10 мирового рейтинга случились небольшие перестановки. Победитель турнира австриец Доминик Тим поднялся на четвертую позицию, повторив лучший результат в карьере. Прошлогодний победитель аргентинец Хуан Мартин дель Потро, который сейчас травмирован, опустился на три места. Немного упали Роджер Федерер и Кевин Андерсон, одну строчку добавил Кеи Нисикори.
 

Топ-10 рейтинг ATP

В Чемпионской гонке грандиозный рывок совершил Доминик Тим. Теперь он в топ-5. Также подобрался к первым местам и Роджер Федерер. Лидирует, как и раньше, Новак Джокович. Стефанос Циципас уступил вторую строчку Рафаэлю Надалю.

Чемпионская гонка

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский сохранил позиции, у остальных изменения незначительные.
 

Украинцы в рейтинге ATP

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Источник — Sport.ua

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