Рейтинг ATP. Успех Тима, падение дель Потро

После Мастерса в Индиан-Уэллс в топ-10 мирового рейтинга случились небольшие перестановки. Победитель турнира австриец Доминик Тим поднялся на четвертую позицию, повторив лучший результат в карьере. Прошлогодний победитель аргентинец Хуан Мартин дель Потро, который сейчас травмирован, опустился на три места. Немного упали Роджер Федерер и Кевин Андерсон, одну строчку добавил Кеи Нисикори.
Топ-10 рейтинг ATP
В Чемпионской гонке грандиозный рывок совершил Доминик Тим. Теперь он в топ-5. Также подобрался к первым местам и Роджер Федерер. Лидирует, как и раньше, Новак Джокович. Стефанос Циципас уступил вторую строчку Рафаэлю Надалю.
Чемпионская гонка
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский сохранил позиции, у остальных изменения незначительные.
Украинцы в рейтинге ATP
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.