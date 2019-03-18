Рейтинг ATP. Успех Тима, падение дель Потро

После Мастерса в Индиан-Уэллс в топ-10 мирового рейтинга случились небольшие перестановки. Победитель турнира австриец Доминик Тим поднялся на четвертую позицию, повторив лучший результат в карьере. Прошлогодний победитель аргентинец Хуан Мартин дель Потро, который сейчас травмирован, опустился на три места. Немного упали Роджер Федерер и Кевин Андерсон, одну строчку добавил Кеи Нисикори.

Топ-10 рейтинг ATP

В Чемпионской гонке грандиозный рывок совершил Доминик Тим. Теперь он в топ-5. Также подобрался к первым местам и Роджер Федерер. Лидирует, как и раньше, Новак Джокович. Стефанос Циципас уступил вторую строчку Рафаэлю Надалю.

Чемпионская гонка

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский сохранил позиции, у остальных изменения незначительные.

Украинцы в рейтинге ATP