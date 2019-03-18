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Роджер Федерер – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча ATP на турнире в Индиан-Уэллс

  • 18.03.2019 01:09
  • 461 просмотр
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Роджер Федерер – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Роджер Федерер
В ночь с воскресенья на понедельник на Мастерсе в Индиан-Уэллс будет сыгран финальный поединок. Легендарный швейцарец Роджер Федерер, для которого это будет уже 49-й финал турниров данной категории, сыграет против австрийца Доминика Тима, который впервые вышел в финал хардового Мастерса.
 

Начало в 01:10 по Киеву.

Трансляции:

 - здесь

 - здесь (youtube)

 

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Источник — Sport.ua

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