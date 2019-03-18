Роджер Федерер – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Надо было лучше стараться удержать Мбокани или Мораеса. А не куи пинать.

Ага, всё, разобрался. С основы она начинает. Но уже во втором раунде будет Кенин, в третьем снова...

Не ной. Никто не отказывается от команды, но то как вы играете, Вы заслуживаете чтоб вас крити...

02:28 — kina_ne_bydet

Во первых, Марлос и Мораес уже не молодые и долго играть за нас не будут. Во вторых, клубный футб...

02:27 — Скажемо «ні» Мораєсу у збірній України!!

Як так можна знищувати збірну України? Ми були незадоволені Коньковим, а як виявляється, Павелко...

02:23 — Скажемо «ні» Мораєсу у збірній України!!

Пока всего 1 но будет еще 3. Да и одного много

02:14 — kina_ne_bydet

Плохая новость для Яремчука и наших националистов, которые орут о бразильской сборной, где на дан...

01:56 — Вова Писаренко

Пускай играет, если это поможет сборной, по мне лучше уж натурализованый бразилец, чем родное укр...