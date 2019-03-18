Роджер Федерер – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник на Мастерсе в Индиан-Уэллс будет сыгран финальный поединок. Легендарный швейцарец Роджер Федерер, для которого это будет уже 49-й финал турниров данной категории, сыграет против австрийца Доминика Тима, который впервые вышел в финал хардового Мастерса.
Напомним, Рафаэль Надаль снялся перед полуфиналом против Федерера из-за травмы колена.
Начало в 01:10 по Киеву.
Трансляции:
- здесь
- здесь (youtube)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.