Видео. Лучшие розыгрыши Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в этом сезоне впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс.
Как это было – смотрите в обзоре лучших моментов с участием украинской теннисистки.
Напомним, с понедельника Элина вернется в топ-5 мирового рейтинга.
Источник — Большой теннис Украины
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