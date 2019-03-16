Элина Свитолина играла на уколах и может пропустить турнир в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина полуфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе против 18-летней канадки Бьянки Андрееску (3:6, 6:2, 4:6) играла с травмой колена, что стало основной причиной поражения. Поединок украинка провела в тугой повязке на колене. Из-за травмы Элина может пропустить следующий турнир в Майами.
Теннисный меценат Юрий Сапронов в соцсетях рассказал: «Элина Свитолина пять поединков подряд, то есть все матчи, начиная с первого, играла на обезболивающем уколе, который делался за 20 минут до начала матчей. Травма колена была получена в Дубае в полуфинальном матче против Белинды Бенчич».
Сама Свитолина после игры подтвердила, что играла с травмой колена. Еще перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и напряженных трехсетовых матчей боль и воспаление усугубились. Украинка пройдет еще одно медобследование, после которого будет принято решение, сыграет ли она на следующей неделе в Майами.
Источник — Sport.ua
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