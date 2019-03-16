Элина Свитолина играла на уколах и может пропустить турнир в Майами

Нужно дать отдохнуть после тяжелого матча ЛЧ. Жека там тащил как мог

17:01 — andreypoltava231

ну..не нам решать...за что ей браться....и что для неё важно))) я конечно понимаю хомячков..котор...

16:57 — andreypoltava231

Вы это видели ?))) в сети нет такой инфы вообще)) ну...для раскрутки в современном российском или...