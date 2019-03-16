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Элина Свитолина играла на уколах и может пропустить турнир в Майами

Все 5 поединков в Индиан-Уэллсе украинка играла на обезболивающих из-за травмы колена

  • 16.03.2019 15:06
  • 2280 просмотров
  • 6 комментариев
Элина Свитолина играла на уколах и может пропустить турнир в Майами
© Jimmie48. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина полуфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе против 18-летней канадки Бьянки Андрееску (3:6, 6:2, 4:6) играла с травмой колена, что стало основной причиной поражения. Поединок украинка провела в тугой повязке на колене. Из-за травмы Элина может пропустить следующий турнир в Майами.

Теннисный меценат Юрий Сапронов в соцсетях рассказал: «Элина Свитолина пять поединков подряд, то есть все матчи, начиная с первого, играла на обезболивающем уколе, который делался за 20 минут до начала матчей. Травма колена была получена в Дубае в полуфинальном матче против Белинды Бенчич».
 
Сама Свитолина после игры подтвердила, что играла с травмой колена. Еще перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и напряженных трехсетовых матчей боль и воспаление усугубились. Украинка пройдет еще одно медобследование, после которого будет принято решение, сыграет ли она на следующей неделе в Майами.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Natam69
    Natam69, 16.03.2019 16:18
    0
    Виталий Жалыбин, 16.03.2019 15:56
    после поражения почемуто информацию выдают,как и все наши спортсмены для оправдания и только
    А що не було видно? Світоліна зіграла не найкраще, але просто старалася. Якщо б була у кращій формі, то не було б тягомотини з Барті і Вондроушової, і, як наслідок, вчорашньої поразки. А так молодець.
    Ссылка
    znak51
    online
      znak51, 16.03.2019 15:57
    +4
    Треба пропускати Майамі і готуватися до грунту, бо там навантаження ще вищі. А за результат - спасибі, підтвердила свій клас
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 16.03.2019 15:56
    -5
    после поражения почемуто информацию выдают,как и все наши спортсмены для оправдания и только
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.03.2019 15:37
    -2
    Ну от проф спорсмены знают что и как и какие последствия для здоровья и всё равно себя давят и доводят до критического.Ну и нужно это было?
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 16.03.2019 15:35
    +4
    Та всі ми бачили, адже пов'язку не для краси носила.
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 16.03.2019 15:26
    -7
    Ждем от Комитета Защиты Здоровья Спортсменов-профессионалов санкции против ВТА в связи с травмой колена Э.Свитолиной.
    Ссылка
    znak51
    online
      znak51, 16.03.2019 15:57
    +4
    Треба пропускати Майамі і готуватися до грунту, бо там навантаження ще вищі. А за результат - спасибі, підтвердила свій клас
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 16.03.2019 15:35
    +4
    Та всі ми бачили, адже пов'язку не для краси носила.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 16.03.2019 16:18
    0
    Виталий Жалыбин, 16.03.2019 15:56
    после поражения почемуто информацию выдают,как и все наши спортсмены для оправдания и только
    А що не було видно? Світоліна зіграла не найкраще, але просто старалася. Якщо б була у кращій формі, то не було б тягомотини з Барті і Вондроушової, і, як наслідок, вчорашньої поразки. А так молодець.
    Ссылка
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