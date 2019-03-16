Марина Чернышева сыграет в полуфинале турнира ITF в Турции

Украинская теннисистка Марина Чернышева продолжает выступление на турнире ITF в Турции. В четвертьфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка, посеянная под 4-м номером, за два часа победила седьмую сеяную турчанку Ипек Оз со счетом 6:1, 7:5.
Этот матч был перенесён со вчера из-за дождя. Сегодня Чернышева проведёт и полуфинальный поединок, в котором встретится с шестой ракеткой турнира Магдаленой Пантучковой из Чехии.
Напомним, неделю назад Марина Чернышева выиграла второй подряд турнир в Турции.
Напомним, неделю назад Марина Чернышева выиграла второй подряд турнир в Турции.
Источник — Sport.ua
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