Марина Чернышева сыграет в полуфинале турнира ITF в Турции

Спорт юа и фото Алиева это сука опять жесть

Меньше нада по пляжах скакать и в инстаграмах висеть.Здоровьем нада заниматься тогда и результаты...

Якраз на пляжі і дбається про здоров'я. А інстаграм принаймні не шкодить.

"Вот если бы в Динамо выступали серьезные мастера" - золотые слова! Это касается и тренера и игро...

Просто шесть лет назад регламент по движкам сделали под мерс и на этом вся интрига умерла.

13:25 — Алекс Морган

Я не забыл Порту и Монако, но заслуженно их не упомянул, потому что они были не сильнее суперклуб...

13:13 — D.Lanskoy

Однако, если суммарно подсчитать стоимость тех игроков Аякса уже в расцвете своей карьеры, будет ...