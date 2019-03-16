Войти или Зарегистрироваться
Меню

Марина Чернышева сыграет в полуфинале турнира ITF в Турции

Четвертьфинал против турецкой теннисистки доигрывался после переноса из-за дождя

  • 16.03.2019 13:33
  • 60 просмотров
  • 0 комментариев
Марина Чернышева сыграет в полуфинале турнира ITF в Турции
© БТУ. Марина Чернышева

Украинская теннисистка Марина Чернышева продолжает выступление на турнире ITF в Турции. В четвертьфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка, посеянная под 4-м номером, за два часа победила седьмую сеяную турчанку Ипек Оз со счетом 6:1, 7:5.

Этот матч был перенесён со вчера из-за дождя. Сегодня Чернышева проведёт и полуфинальный поединок, в котором встретится с шестой ракеткой турнира Магдаленой Пантучковой из Чехии.

Напомним, неделю назад Марина Чернышева выиграла второй подряд турнир в Турции.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности