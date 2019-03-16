Войти или Зарегистрироваться
Меню

Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла очень хорошо со Свитолиной»

Немецкая теннисистка в финале турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с канадкой

  • 16.03.2019 11:58
  • 574 просмотра
  • 2 комментария
Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла очень хорошо со Свитолиной»
© j48tennis.net. Анжелик Кербер
Немцкая теннисистка Анжелик Кербер прокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе над швейцаркой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2):
 
«Она очень хорошо начала матч. В первых геймах я старалась найти свой ритм, свой теннис и затем стала играть агрессивнее. Это помогло мне взять инициативу в свои руки. Я старалась концентрироваться на своей игре, а не соперницы. Я знала, что Белинда будет бороться до последнего, поэтому старалась действовать так же. Я старалась придерживаться своего плана на игру, потому что знала, как она играет, как и она знала мой теннис. Предыдущие матчи также помогли мне понять, как именно нужно играть против Белинды.
 
После турниров в Австралии я начала понимать, что нахожусь на правильном пути. Я стараюсь совершенствовать свой теннис, упорно работаю на тренировках. Но когда выходишь на корт, всё становиться немного другим, потому что появляются нервы, давление, каждый раз у тебя новая соперница со своим стилем игры».
 
В финале Анжелик Кербер встретится с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая в своём полуфинале победила шестую ракетку мира Элину Свитолину. Немка высказалась о своей будущей сопернице так:
 
«Бьянка проводит отличный турнир, она обыграла много сильных соперниц. Ей нечего терять, и она будет получать удовольствие от финала. С таким настроем и я выйду на корт, постараюсь показать тот теннис, в который играла в предыдущих матчах. 
 
Я немного смотрела её полуфинал, и она играла очень хорошо. Она не боится рисковать и тоже старается играть на корте первым номером. Это будет матч высокого уровня. Я должна буду показать свой лучший теннис, особенно в важных моментах».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 12:21
    +1
    Видимо Кербер и заберет турнир
    Ссылка
    dudigo79
    online
      dudigo79, 16.03.2019 12:20
    +2
    Не знаю як закінчиться фінал, але точно що Кербер полегшено видохнула після вильоту Світоліної
    Ссылка
    dudigo79
    online
      dudigo79, 16.03.2019 12:20
    +2
    Не знаю як закінчиться фінал, але точно що Кербер полегшено видохнула після вильоту Світоліної
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 12:21
    +1
    Видимо Кербер и заберет турнир
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности