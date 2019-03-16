Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла очень хорошо со Свитолиной»

Анжелик Кербер прокомментировала свою Немцкая теннисисткапрокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе над швейцаркой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2):

«Она очень хорошо начала матч. В первых геймах я старалась найти свой ритм, свой теннис и затем стала играть агрессивнее. Это помогло мне взять инициативу в свои руки. Я старалась концентрироваться на своей игре, а не соперницы. Я знала, что Белинда будет бороться до последнего, поэтому старалась действовать так же. Я старалась придерживаться своего плана на игру, потому что знала, как она играет, как и она знала мой теннис. Предыдущие матчи также помогли мне понять, как именно нужно играть против Белинды.

После турниров в Австралии я начала понимать, что нахожусь на правильном пути. Я стараюсь совершенствовать свой теннис, упорно работаю на тренировках. Но когда выходишь на корт, всё становиться немного другим, потому что появляются нервы, давление, каждый раз у тебя новая соперница со своим стилем игры».

В финале Анжелик Кербер встретится с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая в своём полуфинале победила шестую ракетку мира Элину Свитолину. Немка высказалась о своей будущей сопернице так:

«Бьянка проводит отличный турнир, она обыграла много сильных соперниц. Ей нечего терять, и она будет получать удовольствие от финала. С таким настроем и я выйду на корт, постараюсь показать тот теннис, в который играла в предыдущих матчах.

Я немного смотрела её полуфинал, и она играла очень хорошо. Она не боится рисковать и тоже старается играть на корте первым номером. Это будет матч высокого уровня. Я должна буду показать свой лучший теннис, особенно в важных моментах».