Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Бенчич и вышла в финал

31-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер обыграла 22-летннюю швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс.
Для победы над соперницей немке хватило двух сетов — 6:4, 6:2.
Встреча длилась 1 час 9 минут.
В финале турнира Кербер встретится с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая ранее обыграла 24-летнюю украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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