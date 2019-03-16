Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Бенчич и вышла в финал

10:24 — ВВВ

Це ви дуже любите за фразами ховатися-"Шахтар не міг виграти 5 матчів поспіль"! А за цим всім сто...

10:15 — J0e777

Даунецкие отмазки - это уже классика. Ваша любимая фраза - если бы. Тебя не смущает, что сепары д...

10:12 — ВВВ

Якби в тих матчах Шахтар сам собі не привозив голи,то і тих перемог Динамо не було би.Головне що ...