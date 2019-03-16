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Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Бенчич и вышла в финал

Немецкая теннисистка легко взяла верх над швейцарской спортсменкой

  • 16.03.2019 08:31
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Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Бенчич и вышла в финал
© twitter.com/WTA. Анжелик Кербер

31-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер обыграла 22-летннюю швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс.

Для победы над соперницей немке хватило двух сетов — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 9 минут.

В финале турнира Кербер встретится с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая ранее обыграла 24-летнюю украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

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