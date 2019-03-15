Гаэль МОНФИС: «Мое выступление в Майами под вопросом»

Гаэль Монфис, который встречается с Элиной Свитолиной, рассказал о травме, из-за которой он Французский теннисист, который встречается с Элиной Свитолиной, рассказал о травме, из-за которой он снялся с четвертьфинального матча на турнире в Индиан-Уэллс

«День изо дня со своей командой я делал то, что нужно, чтобы восстановиться. После матча в среду против Филиппа Кольшрайбера все было не так хорошо. Утром я попытался немного пробежаться, но не мог становиться на ногу из-за ахилла. Некоторые люди больше подвержены травмам, чем другие. У меня есть некоторые части тела, которые более уязвимы.

Моё выступление в Майами будет зависеть от того, как быстро я смогу вылечиться. Однозначно, я буду проходить лечение и буду все делать не торопясь, а дальше посмотрим, каким будет мое самочувствие, буду ли я чувствовать, что могу сыграть в Майами или нет. На данный момент сложно сказать, как долго это продлиться. Но я буду сохранять положительный настрой и, надеюсь, через несколько дней уже буду в порядке», – сказал француз.