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Гаэль МОНФИС: «Мое выступление в Майами под вопросом»

Французский теннисист испытывает проблемы с ахиллом

  • 15.03.2019 15:56
  • 1029 просмотров
  • 3 комментария
Гаэль МОНФИС: «Мое выступление в Майами под вопросом»
© Weibo. Гаэль Монфис
Французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с Элиной Свитолиной, рассказал о травме, из-за которой он снялся с четвертьфинального матча на турнире в Индиан-Уэллс.
 
«День изо дня со своей командой я делал то, что нужно, чтобы восстановиться. После матча в среду против Филиппа Кольшрайбера все было не так хорошо. Утром я попытался немного пробежаться, но не мог становиться на ногу из-за ахилла. Некоторые люди больше подвержены травмам, чем другие. У меня есть некоторые части тела, которые более уязвимы. 
 
Моё выступление в Майами будет зависеть от того, как быстро я смогу вылечиться. Однозначно, я буду проходить лечение и буду все делать не торопясь, а дальше посмотрим, каким будет мое самочувствие, буду ли я чувствовать, что могу сыграть в Майами или нет. На данный момент сложно сказать, как долго это продлиться. Но я буду сохранять положительный настрой и, надеюсь, через несколько дней уже буду в порядке», – сказал француз.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Valera35
      Valera35, 15.03.2019 17:00
    0
    Выдала все соки из пацана 🥴
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 15.03.2019 16:27
    +2
    common sense, but empty head
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 15.03.2019 16:06
    0
    ничеси укатала его наша бабенция
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.03.2019 16:27
    +2
    common sense, but empty head
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.03.2019 17:00
    0
    Выдала все соки из пацана 🥴
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 15.03.2019 16:06
    0
    ничеси укатала его наша бабенция
    Ссылка
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