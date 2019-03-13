Монфис выдал лучший старт сезона за 15 лет карьеры

Французский теннисист Гаэль Монфис, который с недавних пор встречается с украинкой Элиной Свитолиной, ударно начал 2019 год.
32-летний спортсмен выиграл 14 из 17 матчей, показав лучший старт сезона за 15 лет профессиональной карьеры.
Отметим, что в середине февраля Монфис выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме. Ранее он только раз побеждал на соревнованиях данной категории.
На Мастерсе в Индиан-Уэллс, который сейчас проходит в США, француз вышел в четвертый раунд, где встретится с Филиппом Кольшрайбером, который сенсационно выбил лидера посева Новака Джоковича.
В Чемпионской гонке Монфис идет на четвертом месте, уступая только тому же Джоковичу, Стефаносу Циципасу и Рафаэлю Надалю.
Источник — ATP World Tour
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