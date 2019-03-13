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Монфис выдал лучший старт сезона за 15 лет карьеры

Элина Свитолина благоприятно влияет на французского теннисиста

  • 13.03.2019 17:40
  • 3034 просмотра
  • 5 комментариев
Монфис выдал лучший старт сезона за 15 лет карьеры
© Tennis Tonic. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Французский теннисист Гаэль Монфис, который с недавних пор встречается с украинкой Элиной Свитолиной, ударно начал 2019 год.
 
32-летний спортсмен выиграл 14 из 17 матчей, показав лучший старт сезона за 15 лет профессиональной карьеры.
 
Отметим, что в середине февраля Монфис выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме. Ранее он только раз побеждал на соревнованиях данной категории.
 
На Мастерсе в Индиан-Уэллс, который сейчас проходит в США, француз вышел в четвертый раунд, где встретится с Филиппом Кольшрайбером, который сенсационно выбил лидера посева Новака Джоковича.
 
В Чемпионской гонке Монфис идет на четвертом месте, уступая только тому же Джоковичу, Стефаносу Циципасу и Рафаэлю Надалю.
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Источник — ATP World Tour

(8 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 13.03.2019 23:33
    +2
    Hottabych, 13.03.2019 20:18
    Гаэль с Элинкой каждую ночь тренируются,вот такие и результаты
    Співчуваю, що у вас з нічними "тренуваннями" якось все не складається, інакше такі коменти не писали б.
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 13.03.2019 20:45
    +5
    Моня нормальний хлопець , його колеги, тенісисти , його хвалять . Простий і без примхів . Любить пограти на публіку , порозважати . Але дійсно , після того як він почав шури-мури з Еліною , гра в нього набагато покращилась . Якби це вплинуло ще й на Еліну , в плані покращення гри , було б зовсім чудово .
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 13.03.2019 20:18
    -5
    Гаэль с Элинкой каждую ночь тренируются,вот такие и результаты
    Ссылка
    часпик
      часпик, 13.03.2019 18:24
    +10
    вот, что делает с человеком Любовь!!!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.03.2019 17:54
    +13
    Це точно! Хочу додати, що став вболівати за нього, додав матчі Монфіса у відслідковування. Приємна людина, хай їм буде добре разом!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.03.2019 17:54
    +13
    Це точно! Хочу додати, що став вболівати за нього, додав матчі Монфіса у відслідковування. Приємна людина, хай їм буде добре разом!
    Ссылка
    часпик
      часпик, 13.03.2019 18:24
    +10
    вот, что делает с человеком Любовь!!!
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 13.03.2019 20:45
    +5
    Моня нормальний хлопець , його колеги, тенісисти , його хвалять . Простий і без примхів . Любить пограти на публіку , порозважати . Але дійсно , після того як він почав шури-мури з Еліною , гра в нього набагато покращилась . Якби це вплинуло ще й на Еліну , в плані покращення гри , було б зовсім чудово .
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.03.2019 23:33
    +2
    Hottabych, 13.03.2019 20:18
    Гаэль с Элинкой каждую ночь тренируются,вот такие и результаты
    Співчуваю, що у вас з нічними "тренуваннями" якось все не складається, інакше такі коменти не писали б.
    Ссылка
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