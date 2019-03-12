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Индиан-Уэллс. Монфис сыграет в четвертом раунде

Французский теннисист не испытал проблем в матче против Альберта Рамоса

  • 12.03.2019 07:28
  • 1515 просмотров
  • 3 комментария
Индиан-Уэллс. Монфис сыграет в четвертом раунде
© АТР. Гаэль Монфис
В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллс бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис в двух сетах обыграл 91-ю ракетку мира Альберта Рамоса. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
 
Индиан-Уэллс. Третий раунд
Гаэль Монфис (Франция) – Альберт Рамос (Испания) – 6:0, 6:3
 
В четвертом круге Монфис встретится с победителем матча Новак Джокович – Филипп Кольшрайбер, который был приостановлен из-за дождя во втором гейме первого сета.
 
Отметим, что Монфис на данный момент занимает четвертое место в Чемпионской гонке. Ранее он выиграл турнир в Роттердаме.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 13:38
    +1
    Четвертый круг с Джокером будет крайне интересным. В Монфиса Элина как будто влила свежие силы и он даже Новака сейчас способен обыграть.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 12.03.2019 12:17
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 12.03.2019 10:28
    Ага тепер усі маємо слідкувати і перейматися успіхами Монфіса....
    А я слідкую, мені цікаво. Тому дякую за новину. Нехай надихають одне одного.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 12.03.2019 10:28
    -5
    Ага тепер усі маємо слідкувати і перейматися успіхами Монфіса....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 13:38
    +1
    Четвертый круг с Джокером будет крайне интересным. В Монфиса Элина как будто влила свежие силы и он даже Новака сейчас способен обыграть.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 12.03.2019 12:17
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 12.03.2019 10:28
    Ага тепер усі маємо слідкувати і перейматися успіхами Монфіса....
    А я слідкую, мені цікаво. Тому дякую за новину. Нехай надихають одне одного.
    Ссылка
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