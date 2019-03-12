Индиан-Уэллс. Монфис сыграет в четвертом раунде

В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллс бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис в двух сетах обыграл 91-ю ракетку мира Альберта Рамоса. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
Индиан-Уэллс. Третий раунд
Гаэль Монфис (Франция) – Альберт Рамос (Испания) – 6:0, 6:3
В четвертом круге Монфис встретится с победителем матча Новак Джокович – Филипп Кольшрайбер, который был приостановлен из-за дождя во втором гейме первого сета.
Отметим, что Монфис на данный момент занимает четвертое место в Чемпионской гонке. Ранее он выиграл турнир в Роттердаме.
Источник — Sport.ua
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