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Индиан-Уэллс. Расписание десятого игрового дня

Элина Свитолина сыграет в третьем полуфинале подряд

  • 15.03.2019 11:43
  • 1472 просмотра
  • 3 комментария
Индиан-Уэллс. Расписание десятого игрового дня
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч 1/2 финала турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Соперница – представительница Канады Бьянка Андрееску (№60 WTA)
 
Матч пройдет первым запуском в вечерней сессии на первом корте. Начало – не ранее 03:30 по Киеву (18:30 по местному времени).
 
Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.
 
Ранее Свитолина доходила до полуфиналов в Дубае и Дохе.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 15.03.2019 14:13
    0
    Elis, 15.03.2019 13:39

    Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.03.2019 13:39
    +1
    relax-1984, 15.03.2019 13:02
    Ох, уже предвкушаю... Будильник на 03:20, вопросительный взгляд сонной жены в это же время. Типа "что случилось?". "Элина", - коротко отвечаю я. На это со злостю переворачивается на другую сторону, бормоча под нос чё-то там... ))) Варю кофе и помаленьку начинаю ловить мандраж, как будто лично мне сейчас на корт )))

    Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.03.2019 13:02
    +4
    Ох, уже предвкушаю... Будильник на 03:20, вопросительный взгляд сонной жены в это же время. Типа "что случилось?". "Элина", - коротко отвечаю я. На это со злостю переворачивается на другую сторону, бормоча под нос чё-то там... ))) Варю кофе и помаленьку начинаю ловить мандраж, как будто лично мне сейчас на корт )))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.03.2019 13:02
    +4
    Ох, уже предвкушаю... Будильник на 03:20, вопросительный взгляд сонной жены в это же время. Типа "что случилось?". "Элина", - коротко отвечаю я. На это со злостю переворачивается на другую сторону, бормоча под нос чё-то там... ))) Варю кофе и помаленьку начинаю ловить мандраж, как будто лично мне сейчас на корт )))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.03.2019 13:39
    +1
    relax-1984, 15.03.2019 13:02
    Ох, уже предвкушаю... Будильник на 03:20, вопросительный взгляд сонной жены в это же время. Типа "что случилось?". "Элина", - коротко отвечаю я. На это со злостю переворачивается на другую сторону, бормоча под нос чё-то там... ))) Варю кофе и помаленьку начинаю ловить мандраж, как будто лично мне сейчас на корт )))

    Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.03.2019 14:13
    0
    Elis, 15.03.2019 13:39

    Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
    Ссылка
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