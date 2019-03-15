Индиан-Уэллс. Расписание десятого игрового дня

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч 1/2 финала турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Соперница – представительница Канады Бьянка Андрееску (№60 WTA)
Матч пройдет первым запуском в вечерней сессии на первом корте. Начало – не ранее 03:30 по Киеву (18:30 по местному времени).
Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.
Источник — Sport.ua
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Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
Мої теж часом скаржаться, що Еліну люблю більше, ніж членів сім'ї )
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