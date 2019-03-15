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Полицейские с оружием ворвались в номер Свитолиной и Монфиса

Украинская теннисистка рассказала о неприятном инциденте

  • 15.03.2019 09:45
  • 7435 просмотров
  • 12 комментариев
Полицейские с оружием ворвались в номер Свитолиной и Монфиса
© twitter
Украинка Элина Свитолина рассказала о происшествии в Индиан-Уэллсе, где она вышла в полуфинал.
 
«Наши лица, когда четыре полицейских врываются в наш номер, наводят на нас оружие и кричат: «Руки вверх», – написала украинка в твиттере. Больше никаких деталей она не сообщила.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 15.03.2019 11:30
    +1
    Полиция нравов ,наверное.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.03.2019 11:29
    +1
    Спокуха ребят, это были стриптизеры...
    Подарок от Менфиса за выход в полуфинал...
    Ссылка
    Звичайно Я
    Звичайно Я, 15.03.2019 11:21
    0
    думаю,поліцію викликали сусіди....
    напевно,дуже голосно Елінка "це робить"..)
    якщо кричить так ,як на корті...то думаю - дівчинка гаряча...)
    або в "чорнобривця" дуже велика "ракетка"..)))
    Ну ,але якщо їй "це" помогає,а по результатах видно ,що так - то нехай продовжує,нам не шкода...)
    Ссылка
    movkli
      movkli, 15.03.2019 11:02
    0
    зачем так громко)))
    Ссылка
    Sasha666
      Sasha666, 15.03.2019 10:57
    +2
    Вадим Луцковский, 15.03.2019 10:50
    не знаю, почему так заминусовали, я поржал))
    Наверное минусовали те с кем такая идентичная история была.
    Ссылка
    infreader
      infreader, 15.03.2019 10:56
    -1
    Вадим Луцковский, 15.03.2019 10:50
    не знаю, почему так заминусовали, я поржал))
    )))))
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    sanchos78
      sanchos78, 15.03.2019 10:53
    0
    Ролевые игры заказали?
    Ссылка
    Вадим Луцковский
      Вадим Луцковский, 15.03.2019 10:50
    -1
    Sasha666, 15.03.2019 10:07
    Що тут такого,мабуть цікаво було побачити як нігер білу шатирить !!!
    не знаю, почему так заминусовали, я поржал))
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 10:39
    -1
    Вряд ли что нить серьезное, иначе веселых мультиков в твиттер она бы не выставляла. ДУмаю, просто Монфилса на Игыл приняли
    Ссылка
    Oleksandrovish
      Oleksandrovish, 15.03.2019 10:33
    -3
    За автографом приходили.
    Ссылка
    Sasha666
      Sasha666, 15.03.2019 10:07
    -10
    Що тут такого,мабуть цікаво було побачити як нігер білу шатирить !!!
    Ссылка
    pass19
      pass19, 15.03.2019 09:53
    +5
    Бьянка заяву накатала?
    Ссылка
    pass19
      pass19, 15.03.2019 09:53
    +5
    Бьянка заяву накатала?
    Ссылка
    Sasha666
      Sasha666, 15.03.2019 10:57
    +2
    Вадим Луцковский, 15.03.2019 10:50
    не знаю, почему так заминусовали, я поржал))
    Наверное минусовали те с кем такая идентичная история была.
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 15.03.2019 11:30
    +1
    Полиция нравов ,наверное.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.03.2019 11:29
    +1
    Спокуха ребят, это были стриптизеры...
    Подарок от Менфиса за выход в полуфинал...
    Ссылка
    Звичайно Я
    Звичайно Я, 15.03.2019 11:21
    0
    думаю,поліцію викликали сусіди....
    напевно,дуже голосно Елінка "це робить"..)
    якщо кричить так ,як на корті...то думаю - дівчинка гаряча...)
    або в "чорнобривця" дуже велика "ракетка"..)))
    Ну ,але якщо їй "це" помогає,а по результатах видно ,що так - то нехай продовжує,нам не шкода...)
    Ссылка
    movkli
      movkli, 15.03.2019 11:02
    0
    зачем так громко)))
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 15.03.2019 10:53
    0
    Ролевые игры заказали?
    Ссылка
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