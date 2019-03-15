Полицейские с оружием ворвались в номер Свитолиной и Монфиса

Украинка Элина Свитолина рассказала о происшествии в Индиан-Уэллсе, где она вышла в полуфинал.
«Наши лица, когда четыре полицейских врываются в наш номер, наводят на нас оружие и кричат: «Руки вверх», – написала украинка в твиттере. Больше никаких деталей она не сообщила.
Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” 😱 #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 15 марта 2019 г.
Стоит отметить, что Монфис снялся с турнира перед четвертьфиналом с Домиником Тимом.
Источник — Sport.ua
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Подарок от Менфиса за выход в полуфинал...
напевно,дуже голосно Елінка "це робить"..)
якщо кричить так ,як на корті...то думаю - дівчинка гаряча...)
або в "чорнобривця" дуже велика "ракетка"..)))
Ну ,але якщо їй "це" помогає,а по результатах видно ,що так - то нехай продовжує,нам не шкода...)
Подарок от Менфиса за выход в полуфинал...
напевно,дуже голосно Елінка "це робить"..)
якщо кричить так ,як на корті...то думаю - дівчинка гаряча...)
або в "чорнобривця" дуже велика "ракетка"..)))
Ну ,але якщо їй "це" помогає,а по результатах видно ,що так - то нехай продовжує,нам не шкода...)
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