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СВИТОЛИНА: «Физическая подготовка – одна из моих сильных сторон»

Первая ракетка Украины – об успехах на турнире в Индиан-Уэллс

  • 13.03.2019 18:57
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СВИТОЛИНА: «Физическая подготовка – одна из моих сильных сторон»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего поединка 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллс против чешки Маркеты Вондроушовой, а также прокомментировала тяжелейшую победу в поединке с Эшли Барти.
 
«Матч казался даже еще более продолжительным, потому что у нас были долгие розыгрыши и затяжные геймы. По ощущениям мы играли дольше, чем 3 часа и 11 минут.
 
Я всегда верю в свою физическую подготовку. Я знаю, что могу отыграть хорошие матчи, что фитнес - это одна из моих сильных сторон. Так что, мне нужно просто положиться на физическую готовность. До того, как я приехала сюда, я работала над своей физической формой. Поэтому мне нужно было просто выходить на корт, быть сильной и бороться до самого последнего розыгрыша. Это мне сегодня действительно помогло. 
 
По поводу матча с Маркетой Вондроушовой, то она придает немного другое вращение мячу, потому что она левша. Мне нужно к этому приспособиться. Для меня важно просто показать свою игру», – сказала Свитолина.
 
В прошлом году Элина провела 9 матчей с левшами, шесть из которых выиграла.
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Источник — Большой теннис Украины

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