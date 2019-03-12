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Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 12.03.2019 23:55
  • 32052 просмотра
  • 248 комментариев
Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, 12 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет поединок четвертого круга. Соперницей 24-летней украинки станет представительница Австралии Эшли Барти (№12 WTA).
 
Поединок будет сыгран третьим запуском на четвертом корте. Матч ориентировочно начнется в 23:35 по Киеву после парного матча.
 

Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Барти
1-й круг  - -
2-й круг  Кенин (3:6, 7:6, 6:4) №33 WTA  Мария (6:4, 6:4) №69 WTA
3-й круг  Гаврилова (7:5, 6:4) №53 WTA  Брэди (6:3,6:2) №83 WTA
 
Ранее девушки играли 4 раза, побеждала только украинка. В прошлом году Элина обыграла Эшли на аналогичной стадии турнира в Майами после победы в третьем круге над той же Гавриловой.
 
Победительница матча сыграет в 1/4 финала с Симоной Халеп или Маркетой Вондроушовой.
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 13.03.2019 03:45
    0
    Lazio, 13.03.2019 02:51
    Так хто ше не пішов спати..як очки нараховуються..є якась таблиця..я і так спати не буду..посидів би поразував..замість слоненят..
    Лучше бы посмотрели как Бенчич Осаку возит
    Ссылка
    vismut58
      vismut58, 13.03.2019 03:41
    0
    vismut58, 13.03.2019 03:39
    Иди уже на работу сразу... Время пошло
    Понятно? Вставать не надо!!!! Надо не ложиться!
    Ссылка
    vismut58
      vismut58, 13.03.2019 03:39
    0
    olya403, 13.03.2019 03:27
    я теж тепер не можу заснути, а рано доведеться вставати))
    Иди уже на работу сразу... Время пошло
    Ссылка
    olya403
      olya403, 13.03.2019 03:27
    +1
    Elis, 13.03.2019 03:07
    Пощастило, а в мене тепер "ні в одном глазу"
    Подивлюсь як пляшечки й ракетки по корту літатимуть десь поряд з Осакою
    я теж тепер не можу заснути, а рано доведеться вставати))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.03.2019 03:07
    +1
    Lazio, 13.03.2019 03:04
    Всіх з ПЕРЕМОГОЮ..по ходу пан сон зжалівся над мною..очі злипаються..Всім надобраніч!!
    Пощастило, а в мене тепер "ні в одном глазу"
    Подивлюсь як пляшечки й ракетки по корту літатимуть десь поряд з Осакою
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.03.2019 03:04
    0
    AlexMatroskin, 13.03.2019 02:57
    Парни , реально , флакон карвалола возле меня каждую игру Эли ...
    Сегодня уже три подхода было - не берет !!!
    Звикання А в мене все, в усіх найближчих аптеках уже валідол закінчився, не встигають поповнювати запаси))
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 03:04
    +1
    Всіх з ПЕРЕМОГОЮ..по ходу пан сон зжалівся над мною..очі злипаються..Всім надобраніч!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 03:02
    0
    vit-2, 13.03.2019 02:59
    Земляче, є десь у Вікіпедії табличка з усіма турнірами і очками за кожний раунд у кожному з них. Якщо раптом не знайдеш по назві wta Женская_теннисная_ассоциация
    Та я маю в sofaScore..але я думав що можна самому рахувати
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 03:01
    0
    vit-2, 13.03.2019 02:59
    Земляче, є десь у Вікіпедії табличка з усіма турнірами і очками за кожний раунд у кожному з них. Якщо раптом не знайдеш по назві wta Женская_теннисная_ассоциация
    Подякував
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 13.03.2019 02:59
    +1
    Lazio, 13.03.2019 02:51
    Так хто ше не пішов спати..як очки нараховуються..є якась таблиця..я і так спати не буду..посидів би поразував..замість слоненят..
    Земляче, є десь у Вікіпедії табличка з усіма турнірами і очками за кожний раунд у кожному з них. Якщо раптом не знайдеш по назві wta Женская_теннисная_ассоциация
    Ссылка
    vismut58
      vismut58, 13.03.2019 02:58
    +2
    AlexMatroskin, 13.03.2019 02:57
    Парни , реально , флакон карвалола возле меня каждую игру Эли ...
    Сегодня уже три подхода было - не берет !!!
    Разбавляй самогоном
    Ссылка
    vismut58
      vismut58, 13.03.2019 02:57
    0
    И вся Одесса должна за это знать!
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 13.03.2019 02:57
    0
    Парни , реально , флакон карвалола возле меня каждую игру Эли ...
    Сегодня уже три подхода было - не берет !!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 02:56
    0
    Игорь Онищук, 13.03.2019 02:56
    https://live-tennis.eu/ru/wta-live-ranking там все видно, и вроде все понятно, следующие очки и максимальные по итогу турнира
    Благодарочка
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 13.03.2019 02:56
    +3
    Bogdan Skaskiv, 13.03.2019 02:53
    Тепер би знайти всіх хто пише завчасно, що все пропало. За своїх треба вболівати до кінця!
    100 % !!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 02:56
    +3
    Bogdan Skaskiv, 13.03.2019 02:53
    Тепер би знайти всіх хто пише завчасно, що все пропало. За своїх треба вболівати до кінця!
    Тут таких небуло...вони всі пішли городами...спати...
    Хто вірив - залишились до кінця....
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 13.03.2019 02:56
    0
    Lazio, 13.03.2019 02:51
    Так хто ше не пішов спати..як очки нараховуються..є якась таблиця..я і так спати не буду..посидів би поразував..замість слоненят..
    https://live-tennis.eu/ru/wta-live-ranking там все видно, и вроде все понятно, следующие очки и максимальные по итогу турнира
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 13.03.2019 02:53
    +1
    А все матрешки уехали домой ...
    Слава Украине !
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 02:53
    +3
    круто
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
    Bogdan Skaskiv, 13.03.2019 02:53
    +5
    Тепер би знайти всіх хто пише завчасно, що все пропало. За своїх треба вболівати до кінця!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 10:14
    +11
    Барти конечно не подарок в праздничной упаковке, но Свитолина уже должна была прогреть мотор, поэтому ждем победы
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 12.03.2019 11:25
    +7
    Ничё се коф на Элину, 1,75! Это буки в Свитолину не очень верят, или Барти столько авансов выписывают? Иль чё-то знают неведомое нам, негодяи?) Странно...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 13.03.2019 02:50
    +6
    Якщо я не помиляюсь, то це перший вихід Еліни в 1/4 турніру серії Мандаторі. З чим усіх і вітаю!
    Еліні сил і здоров'я. Монфіса тримати на голодному пайку до Майамі , бо сили не безмежні...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 02:49
    +6
    ... ..... ......... Здесь могли быть мои эмоции. Но тогда придется самого себя банить. интересно, насколько больше седых волос у меня стало сегодня?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 12.03.2019 10:19
    +6
    dudigo79, 12.03.2019 10:15
    не погано було б написати після якого матчу, щоб по можливості спостерігати за ним і приблизно орієнтуватись на час початку матчу.
    в кожній новині є посилання на розклад
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
    Bogdan Skaskiv, 13.03.2019 02:53
    +5
    Тепер би знайти всіх хто пише завчасно, що все пропало. За своїх треба вболівати до кінця!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 00:39
    +5
    Фантастика! Уйти с пяти сетболов, в том числе, с тройного! Правда, Эш очень помогла в этом. Тем не менее, в первом сете Барти была чуть лучше по игре. хорошо, что его удалось взять.
    Вылетела Халеп, и кому играть против Вондроушовой, остается вопросом.
    Ссылка
    vismut58
      vismut58, 13.03.2019 02:49
    +4
    Верили!!!!!!!!!!
    Ссылка
    dudigo79
      dudigo79, 13.03.2019 02:48
    +4
    всіх вітаю, всім надобраніч. слів з тим всім не вистарчає...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 13:44
    +4
    Если рассматривать очные встречи Элины с Барти, то большое преимущество украинки было добыто за счет лучшей стабильности игры. Этого компонента австралийке постоянно не хватало. Доходило до того, что она умудрилась проиграть Свитолиной на своей любимой уимблдонской траве, где Элина играла с повреждением. Сейчас после травмы сама Барти, но, судя по предыдущим матчам, прилично готова. По крайней мере, в двух предшествоваших кругах она играла лучше Элины, у которой Индиан-Уэллс вообще никогда хорошо не складывался. Поэтому примерно равные шансы сегодня, хотя лично я дам 51/49 в пользу Барти.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 13.03.2019 02:56
    +3
    Bogdan Skaskiv, 13.03.2019 02:53
    Тепер би знайти всіх хто пише завчасно, що все пропало. За своїх треба вболівати до кінця!
    100 % !!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 02:56
    +3
    Bogdan Skaskiv, 13.03.2019 02:53
    Тепер би знайти всіх хто пише завчасно, що все пропало. За своїх треба вболівати до кінця!
    Тут таких небуло...вони всі пішли городами...спати...
    Хто вірив - залишились до кінця....
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 02:53
    +3
    круто
    Ссылка
    andre7
      andre7, 13.03.2019 02:51
    +3
    это женский теннис и в этом его изюминка ну хоть победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 02:50
    +3
    Ладно, всем пока. Матчище же был твою....
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 13.03.2019 02:50
    +3
    МОЛОДЧИНКА !!!
    Всіх з перемогою !!!!
    Дякую всім за компанію!
    Еліні за чудову гру і перемогу!!!
    Всім добраніч.
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 13.03.2019 02:47
    +3
    Оце так Перемога, йопта!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 01:46
    +3
    обидві тенісистки показують дуже високий рівень тенісу, це треба визнати
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 01:26
    +3
    Ну твою же налево! Опять двадцать пять!
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 13.03.2019 01:11
    +3
    бля 5мм
    Ссылка
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