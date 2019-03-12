Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет поединок четвертого круга. Соперницей 24-летней украинки станет представительница Австралии Эшли Барти (№12 WTA).
Поединок будет сыгран третьим запуском на четвертом корте. Матч ориентировочно начнется в 23:35 по Киеву после парного матча.
Путь на турнире
Ранее девушки играли 4 раза, побеждала только украинка. В прошлом году Элина обыграла Эшли на аналогичной стадии турнира в Майами после победы в третьем круге над той же Гавриловой.
Победительница матча сыграет в 1/4 финала с Симоной Халеп или Маркетой Вондроушовой.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Подивлюсь як пляшечки й ракетки по корту літатимуть десь поряд з Осакою
Подивлюсь як пляшечки й ракетки по корту літатимуть десь поряд з Осакою
Сегодня уже три подхода было - не берет !!!
Сегодня уже три подхода было - не берет !!!
Сегодня уже три подхода было - не берет !!!
Хто вірив - залишились до кінця....
Слава Украине !
Еліні сил і здоров'я. Монфіса тримати на голодному пайку до Майамі , бо сили не безмежні...
Вылетела Халеп, и кому играть против Вондроушовой, остается вопросом.
Хто вірив - залишились до кінця....
Всіх з перемогою !!!!
Дякую всім за компанію!
Еліні за чудову гру і перемогу!!!
Всім добраніч.
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