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СТАХОВСКИЙ: «Позвонил Джокович и предложил мою кандидатуру»

Украинский теннисист вернулся в Совет игроков АТР

  • 11.01.2019 16:15
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СТАХОВСКИЙ: «Позвонил Джокович и предложил мою кандидатуру»
© Getty images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о возобновлении работы в Совете игроков АТР.
 
«Я вышел из этой системы во время Уимблдона-2018, и, признаюсь, не особо следил за развитием событий в этой организации. Со временем ее по собственному желанию покинул итальянец Стефано Травалья. 
 
В начале декабря мне позвонил Новак Джокович и сообщил, что Совет хочет, чтобы я вернулся, если готов. Я ответил согласием, но, считаю, что в данную организацию должен идти кто-то из более молодых игроков, которые будут наблюдать за Туром – как он будет трансформироваться уже под их надзором. Джокович сказал, что они тоже над этим думали, но в то же время Совету нужен кто-то с хорошими знаниями и пониманием ситуации. Тем более в этому году нас ожидает принятие многих важных решений. Хотя, в каком году они были не важными? В итоге – меня единогласно вернули в состав ATP Player Council.
 
Кстати, Совет уже уволил одного представителя АТР Board (Совет директоров АТР - прим.), второй – сейчас в подвисе, потому что у него идет суд в США то ли за нападение, то ли за избиение. 
 
...При этом в 2020 году запускается ATP Cup, командный чемпионат мира, который будет проходить в Австралии 3-12 января. Словом, нас ждет много интересного, но я сейчас думаю прежде всего о возвращении домой и собственном тренировочном процессе – вот мой главный приоритет», – сообщил Стаховский.
 

 

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Источник — Xsport

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