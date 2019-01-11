СТАХОВСКИЙ: «Позвонил Джокович и предложил мою кандидатуру»

«Я вышел из этой системы во время Уимблдона-2018, и, признаюсь, не особо следил за развитием событий в этой организации. Со временем ее по собственному желанию покинул итальянец Стефано Травалья.

В начале декабря мне позвонил Новак Джокович и сообщил, что Совет хочет, чтобы я вернулся, если готов. Я ответил согласием, но, считаю, что в данную организацию должен идти кто-то из более молодых игроков, которые будут наблюдать за Туром – как он будет трансформироваться уже под их надзором. Джокович сказал, что они тоже над этим думали, но в то же время Совету нужен кто-то с хорошими знаниями и пониманием ситуации. Тем более в этому году нас ожидает принятие многих важных решений. Хотя, в каком году они были не важными? В итоге – меня единогласно вернули в состав ATP Player Council.

Кстати, Совет уже уволил одного представителя АТР Board (Совет директоров АТР - прим.), второй – сейчас в подвисе, потому что у него идет суд в США то ли за нападение, то ли за избиение.

...При этом в 2020 году запускается ATP Cup, командный чемпионат мира, который будет проходить в Австралии 3-12 января. Словом, нас ждет много интересного, но я сейчас думаю прежде всего о возвращении домой и собственном тренировочном процессе – вот мой главный приоритет», – сообщил Стаховский.