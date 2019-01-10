Стаховский не смог выйти в основную сетку Australian Open

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в основную сетку престижного турнира Australian Open.
В поединке второго круга квалификации Стаховский в двух сетах уступил 33-летнему итальянцу Луке Ванни: 4/6, 6/7. Поединок длился 1 час 24 минуты.
Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.
Источник — Sport.ua
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