Стаховский не смог выйти в основную сетку Australian Open

Лучше б назвали "Конь подбежал к Усику".

Лучше бы книжками увлекся, Историей Украины, а то так и останется московским холуем.

03:55 — Andrey Kuzma

Если опять будет Любичич на трибунах, Марта постесняется истерики и выиграет.

03:24 — Stanislav Matusevych

Бадоса таки вырвала победу у Райны. Что ж, надеюсь, Марта сможет сохранить сегодняшний настрой на...

03:11 — Gerz

Как-то даже непривычно спокойно провела матч Марта. Я, конечно, не против, но слегка удивлён, отк...

03:07 — никовилист

дякую!

02:57 —

Детальніше. Було 30-15, пройшла перша подача, Есс - в аут, рахунок записали як 40-15, але тоді с...

02:54 —

суддя на вишці зафіксував , що мяч задів сітку, але якось із запізненням. Тому Марта заново пода...