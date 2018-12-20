Украинский теннисист Сергей Стаховский вернется в Совет игроков АТР по просьбе других членов Совета и заменит там итальянца Стефано Травалью, который принял решение покинуть этот орган по собственному желанию.
Напомним, что Сергей Стаховский находился в составе Совета на протяжении шести лет и покинул его в этом году.
Ранее в мае 32-летний украинец был одним из кандидатов на пост представителя игроков в Совете директоров ATP (ATP Board). По результатам голосования эту должность занял Алекс Инглот, брат британского теннисиста Доминика Инглота.
Источник — Большой теннис Украины
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