Стаховский вернется в Совет игроков АТР

Был представитель Федерации футбола Украины, который сделал свой доклад. Он говорил о том, что ин...

делаем формат "мечта-крота" Шахтер и Мариуполь играют в 20 кругов. Судя по твоей логике через год...

а поправку кто должен принять? те же депутаты они уже пятый год со своей неприкосновенностью бор...

18:05 — Sunrise

Обычно таким нет смысла отвечать. Но примерь очки себе и перечитай мои слова где там о росте посе...

18:03 — jekаfunny

ну вот была реформа до 16 клубов реформа уволить свдебного генерала и пустозвона баранку однако о...

18:02 — jekаfunny

я болела ДК. я просто не понимаю логики. если мы хотим суперстабильный чемп то и 12 команд много...