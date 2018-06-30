Сергея Стаховского исключили из Совета игроков АТР

Теннисисты выбрали новый Совета игроков ATP. Голосование прошло на общем собрании перед стартом Уимблдона-2018. Новый совет будет работать до 2020 года.
Свое место в совете потерял украинец Сергей Стаховский. Также в состав не вошли Энди Маррей и Жиль Симон.
В свою очередь в совете остался экс-первая ракетка мира Новак Джокович.
Совет игроков ATP:
Топ-50: Кевин Андерсон, Робин Хасе, Джон Иснер, Сэм Куэрри.
Топ 51-100: Лу Ён-Хсунь, Вашек Поспишил.
Пары: Джейми Маррей, Бруно Суарес.
Другие: Новак Джокович, Стефано Травалья.
Ветераны: Колин Доудесвелл.
Тренеры: Дани Валверду.
Напомним, Сергей Стаховский примет участие в Уимблдоне-2018. В первом круге украинец сыграет с Жоао Соузой.
Источник — ATP World Tour
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