Сергея Стаховского исключили из Совета игроков АТР

Теннисисты выбрали новый Совета игроков ATP. Голосование прошло на общем собрании перед стартом Уимблдона-2018. Новый совет будет работать до 2020 года.

Свое место в совете потерял украинец Сергей Стаховский. Также в состав не вошли Энди Маррей и Жиль Симон.

В свою очередь в совете остался экс-первая ракетка мира Новак Джокович.

Совет игроков ATP:

Топ-50: Кевин Андерсон, Робин Хасе, Джон Иснер, Сэм Куэрри.

Топ 51-100: Лу Ён-Хсунь, Вашек Поспишил.

Пары: Джейми Маррей, Бруно Суарес.

Другие: Новак Джокович, Стефано Травалья.

Ветераны: Колин Доудесвелл.

Тренеры: Дани Валверду.