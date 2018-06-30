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Сергея Стаховского исключили из Совета игроков АТР

Также в совете больше не будет Энди Маррея и Жиля Симона

  • 30.06.2018 12:17
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Getty images. Сергей Стаховский
© Getty images. Сергей Стаховский
Теннисисты выбрали новый Совета игроков ATP. Голосование прошло на общем собрании перед стартом Уимблдона-2018. Новый совет будет работать до 2020 года. 
 
Свое место в совете потерял украинец Сергей Стаховский. Также в состав не вошли Энди Маррей и Жиль Симон. 
 
В свою очередь в совете остался экс-первая ракетка мира Новак Джокович.
 
Совет игроков ATP: 
Топ-50: Кевин Андерсон, Робин Хасе, Джон Иснер, Сэм Куэрри. 
Топ 51-100: Лу Ён-Хсунь, Вашек Поспишил. 
Пары: Джейми Маррей, Бруно Суарес. 
Другие: Новак Джокович, Стефано Травалья. 
Ветераны: Колин Доудесвелл. 
Тренеры: Дани Валверду.
 
Напомним, Сергей Стаховский примет участие в Уимблдоне-2018. В первом круге украинец сыграет с Жоао Соузой.
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Источник — ATP World Tour

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