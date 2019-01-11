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Квитова стала второй финалисткой турнира в Сиднее

Чешская теннисистка обыграла Александру Саснович из Беларуси

  • 11.01.2019 15:58
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Квитова стала второй финалисткой турнира в Сиднее
© Getty Images. Петра Квитова
Чешская теннисистка Петра Квитова стала второй финалисткой турнира серии Премьер в Сиднее. В полуфинале, отложенном из-за дождя, чешка в двух сетах разобралась с Александрой Саснович из Беларуси.
 
Сидней. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:1, 6:2
 
В финале Квитова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая в Сиднее уже обыграла двух теннисисток из топ-10.
 
Отметим, что чешка выиграла 25 из 32 финалов WTA (7 из 7 последних), австралийка проиграла 4 из 5.
 
Напомним, Квитова может обойти Свитолину в рейтинге, если возьмет титул в Сиднее.
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Источник — Sport.ua

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